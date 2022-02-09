У Львові викрили дві російські ботоферми.

Кіберфахівці СБУ виявили та ліквідували у Львові дві ботоферми, які під кураторством з РФ поширювали панічні настрої в соцмережах і повідомляли про фейкові замінування, повідомила пресслужба відомства.

За даними слідства, зловмисники оперували 18 тисячами фейкових акаунтів, працювали здебільшого у соцмережах. Зокрема, поширювали фейки для нагнітання панічних настроїв. Також встановлено, що боти публікували неправдиву інформацію про мінування об’єктів, у тому числі соціальної та критичної інфраструктури.

«За попередньою інформацією, адміністраторів ботоферми курували організатори з РФ», – йдеться у повідомленні СБУ.

Уже відомо, що до протиправної діяльності були причетні троє мешканців Львівщини. Двоє обладнали свої помешкання під потреби ботоферм, а третій – забезпечував їхнє технічне обслуговування.

Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили два комплекти GSM-шлюзів: 92 та 375 онлайн-канальних, 3 тисячі сім-карток мобільних операторів, ноутбуки з доказами протиправної діяльності, чорнову бухгалтерію.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України, для встановлення всіх обставин та причетних до функціонування ботоферми осіб.

Фото ssu.gov.ua