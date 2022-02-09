В Україні виявили 38 тисяч випадків ковіду минулої доби.

Минулої доби в Україні виявили 38 257 нових випадків коронавірусної хвороби.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу Міністерством охорони здоров'я.

Найбільше захворювань виявили у Києві (3684), в Одеській (3587), Харківській (2293), Львівській (2161), Дніпропетровській (2111), Хмельницькій (2093), Рівненській (2006) областях.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 4385 осіб.

За день зафіксували 240 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Динаміка летальних випадків ковід (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 380 047 осіб.

Померло 101 887 людей.