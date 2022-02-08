Росія та Китай шпигують через соцмережу LinkedIn.

Це вдалося виявити працівникам нідерландської  спецслужби AIVD.

 

 

Спецслужби Росії та Китаю систематично намагаються отримати у працівників нідерландських технологічних компаній конфіденційну інформацію,  використовуючи соціальну мережу LinkedIn. Про це повідомило нідерландське ділове видання Financieele Dagblad з покликом на керівництво Служби загальної розвідки та безпеки королівства (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst – AIVD).

 

За її даними, китайські та російські шпигуни створюють фейкові облікові записи та представляються співробітникам нідерландських фірм науковцями з аналогічної галузі, консультантами або рекрутерами.

 

«Після першого контакту через LinkedIn відносини швидко стають більш особистими. Ви тішетеся, що завдяки новому контактові здобудете додаткові знання та досвід. Ви отримуєте прохання щось перекласти. Тоді може бути особистий контакт на конференції», – розповів виданню директор AIVD Ерік Акербоом (Erik Akerboom). Після встановлення довірчих відносин, зазначає Financieele Dagblad, шпигуни можуть вдатися до шантажу або підкупу.

 

Видання повідомляє, що спецслужби низки країн, включно з Нідерландами, «просто шоковані» кількістю успішних спроб таких контактів, внаслідок яких люди діляться конфіденційною інформацією. Найближчими днями AIVD запустить кампанію в соцмережах, щоб попередити співробітників нідерландських фірм та чиновників про зазначену небезпеку.

 

Китай і Росія не перший рік намагаються отримати передові технології у західних країнах, у тому числі за допомогою поглинання компаній, кібератак та класичного шпигунства, зазначило видання. AIVD вже попередила, що така діяльність підриває економіку Нідерландів.

08.02.2022

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