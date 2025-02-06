Влада Азербайджану закрила «Русский дом» в Баку.

Азербайджанські журналісти ще раніше звинувачували  «Русский дом» в причетності до шпигунської діяльності.

 

 

Влада Азербайджану надіслала у четвер, шостого лютого, російській стороні офіційну ноту про припинення діяльності «Русского дому» в Баку, який діяв під егідою російського Федерального агентства «Россотрудничество». Про це повідомив азербайджанський інформаційний портал Trend з покликом на слова  речника МЗС Азербайджанської Республіки Айхана Гаджізаде. «Россотрудничество» формально займається просуванням російської культури за кордоном.

 

Місцеве видання Report.az пояснило з покликом на джерела, що причиною закриття стала причетність «Русского дому» до шпигунської діяльності в республіці. «Азербайджан сам став донором і не потребує допомоги ззовні, особливо якщо вона виявляється на основі непрозорих схем і через організації, структура яких має явно розвідувальний характер», – заявили співрозмовники видання.

 

Напередодні азербайджанські телевізійні канали випустили кілька програм, у яких викривалася шпигунська діяльність «Русского дому». Наприклад телеканал BakuTV стверджував, що під прикриттям Русского дому» в Баку працюють російські спецслужби. Після цього посол Азербайджану в Росії Рахмана Мустафаєва викликали в МЗС РФ, де йому висловили невдоволення.

 

Це сталося зразу ж після авіатрощі пасажирського літака Embraer-190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, яка трапилася після влучання в повітряне судно ракети з російського комплексу ППО «Панцир-С».

 

Голова Федерального агентства «Россотрудничество» Євген Прімаков підтвердив, що МЗС Азербайджану закликало припинити роботу «Русского дому» в Баку. Причиною названо відсутність реєстрації закладу як юридичної особи. Прімаков зазначив, що МЗС Росії «працює над врегулюванням ситуації». За його словами, «Русский дом» зобов'язали протягом півтора місяця залишити орендоване ним приміщення, оскільки власник заявив про намір терміново продати його.

 

Заклади на кшталт «Русского дому»  є в багатьох країнах по всьому світу, включно з більшістю європейських держав. Ці організації представляють інтереси «Россотрудничества» і, згідно з офіційною інформацією, «пропонують росіянам, які живуть за кордоном, різні заходи та активності, а також відповідають за просування російської культури, науки та освіти».

06.02.2025

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