Минулої доби в Україні виявили понад 34 тисячі захворювань на ковід.

 

Минулої доби в Україні виявили 34 353 випадки коронавірусної хвороби.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість випадків ковіду виявили на Одещині (3921), у Києві (2862), у Львівській (2336) і Харківській (2022) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 2168 осіб.

 

За день зафіксували 255 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 341 790 осіб.

 

Померло 101 647 людей.

 

08.02.2022

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