Лондон відряджає до Польщі додатковий військовий контингент.

Тим часом президент Дуда просить у НАТО ще більшої військової присутності в Східній Європі з огляду на російську загрозу.

Блащак і Воллес

Велика Британія відряджає до Польщі додатково 350 військовиків. Про це повідомило Polskie Radio24 з покликом на слова міністра оборони Об’єднаного Королівства Бена Воллеса (Ben Wallace). У понеділок, сьомого лютого у Лондоні пан Волес зустрічався зі своїм польським колегою Маріушем Блащаком (Mariusz Błaszczak). У Польщі вже дислокується британська саперна рота.

«У цьому дусі солідарності і до цих 100 саперів ми надішлемо додатково 350 британських солдатів. Їхня дислокація відбудеться в рамках двосторонньої співпраці, щоб показати, що ми можемо працювати разом і надіслати потужний сигнал, що Велика Британія і Польща стоять плач-о-пліч», – зазначив британський міністр.

Керівник польського військового відомства не приховував своєї втіхи таким рішенням Лондона. «Дякую за це рішення. Безумовно, ми приймемо британських солдатів найкращим чином. Ми хочемо, аби британські вояки діяли, звісно, ​​на схід від Вісли на території Республіки Польщі, на якій зосереджено нашу увагу… Польща та Велика Британія готові відбити охоту зловмисник до аґресивних дій політикою стримування. Історичний досвід прямо засвідчує: лише рішуча політика стримування зупинить аґресивну позицію Росії. Історично можна навести багато прикладів того, що політика компромісів лише робила аґресора нахабнішим» – підкреслив Блащак.

Тим часом президент Польщі Анджей Дуда, який наразі перебуває в Брюсселі закликав Північноатлантичний Альянс зміцнити свій східний фланг. У понеділок на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом Дуда заявив: «Я звернувся до генерального секретаря з пропозицією про те, що нам потрібне зміцнення на східному фланзі НАТО. Росія розширює свою військову присутність у нашій частині Європи. Потрібно зміцнити східний фланг загалом, не лише Польщу та країни Балтії. Я думаю і про південь Європи. По всьому периметру потрібне зміцнення».