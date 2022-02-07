Кількість недужих на ковід сягла максимуму за весь час пандемії.

Минулої доби в Україні виявили 23 378 нових випадків коронавірусної хвороби. Згідно з офіційною статистикою, в Україні 524 953 активних хворих на COVID-19 – це рекорд за весь час пандемії. Дотеперішній максимум – 509 964 недужих (минулого листопада).

Динаміка захворювання на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок Міністерством охорони здоров'я України.

Найбільшу кількість добових випадків виявили у Києві (2266), у Львівській (2122) та Одеській (2033) областях.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Учора із підозрою на ковід шпиталізували 2699 осіб.

Упродовж доби зафіксували 115 смертей, спричинених ускладненнями.

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 307 437 осіб.

Померло 101 392 людини.