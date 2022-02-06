Bild: Путін марить про концтабори в Україні.

Німецьке видання Bild опублікувало поетапний план зі встановлення окупації над Україною, котрим нібито марить російське керівництво. Мрії Путіна і Ко передбачають створення концентраійцних таборів в Україні, а на фінальному етапі – формування певного державного утворення у кордонах Росії, Білорусі та України.

Владімір Путін на Олімпіаді в Пекіні

Пункти цього плану українською мовою передруковує видання ТЕКСТИ.

Згідно з даними Bild, отриманими від німецької розвідки, російське керівництво хоче у три стадії підкорити Україну і створити новий "радянський союз".

Напад Росії на Україну досі залишається гіпотетичним, однак німецькі спецслужби вже мають інформацію про етапи реалізації російських мрій про окупацію – за планами Кремля – після військової операції: жорстокий маріонетковий режим.

Служба зовнішньої розвідки Німеччини зібрала деталі російських "післявоєнних планів" в Україні, які зараз обговорюються у російських військових колах.

1 етап – здача міст

Згідно з уявою російських агресорів, армія РФ мала би оточити та взяти в облогу великі міста країни. Згодом усередину мали би активуватися заздалегідь ввезені осередки спецслужб і лояльні Путіну політики. Вони мають завдання "встановити в містах проросійські керівництва", які б потім "домовлялися про капітуляцію і передачу міст" російським окупантам.

Як ідеться у тому плані, російські спецслужби "захоплюють стратегічні об’єкти, усувають загрози, вербують охочих до співпраці та встановлюють нове керівництво в підкорених містах".

2 етап – скликання "народної ради"

Після того, як усі великі міста країни капітулювали би й опинилися б під контролем Росії, режим Путіна мріяв би створити фіктивний парламент – певну "народну раду". Згодом вона мала би замінити собою справжній парламент, а Верховну Раду би назвали недійсною.

"Народна рада стане маріонетковим законодавчим органом України, створеним з представників, раніше обраних російськими спецслужбами", – сподіваються російські стратеги.

Збіговисько російських депутатів мало би сформувати "резервний уряд", який керуватиме країною під диктовку Росії. На думку планувальників, таке фіґлярство надасть російським операціям "видимість демократії та правового захисту".

3 етап – "надзвичайний стан" і концентраційні табори

Нові українські "губарєви" і "пушиліни" отримали би від Росії завдання – зламати опір мільйонів українців проти російської окупації.

"Завданням цього органу було б оголосити надзвичайний стан і – особливо загрозливе – реалізувати російський план створення таборів, у яких будуть переміщені українці, щодо яких є підозри, що вони чинитимуть опір", – йдеться у планах путінців.

Bild отримав дані, що росіяни планують "табори для утримання проукраїнських активістів" і нібито вже складають списки тих, кого слід туди спровадити насильно.

Воля до спротиву населення, як марить російська влада, має придушуватися терором і масовим використанням російських та новостворених проросійських спецслужб.

Укладачі плану нібито роблять висновок: "Для Росії успіх усієї кампанії залежить від контролю над завойованими територіями, досягнення справжньої капітуляції українського народу та отримання визнання та легітимності новоствореної влади".

Наостанок, окупаційна адміністрація мала би створити умови для проведення загальнонаціонального референдуму про приєднання до Росії, бо метою Путіна є "союзна держава", що складається з України, Білорусі та Росії з місцевими маріонетковими режимами, заснованими на радянській моделі та центральним контролем з боку Москви.