Кількість недужих на ковід в Україні перевищила пів мільйона.

 

Минулої доби в Україні виявили 27 851 випадок коронавірусної хвороби. Згідно з офіційною статистикою, кількість недужих на ковід перевищила пів мільйона – наразі в Україні 506 714 пацієнтів із активним захворюванням (дотеперішній максимум – 509 964 недужих).

 

Кількість захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у неділю Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість захворювань виявили на Одещині (2788), в Києві (2298) та на Хмельниччині (2070).

 

Частка позитивних тестів на ковід у динаміці

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 4219 осіб.

 

За вчорашній день зафіксували 109 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 284 059 осіб.

 

Померло 101 277 людей.

 

06.02.2022

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