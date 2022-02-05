В Україні другу добу фіксують понад 40 тисяч захворювань на ковід.

 

Статистика захворювань на ковід в Україні другу добу поспіль перевищує 40-тисячний поріг – за вчора українська медична система зафіксувала 42 533 нових випадків коронавірусної хвороби. Позавчора в Україні був антирекорд захворювань – 43 778 недужих.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у суботу Міністерством охорони здоров'я. 

 

Найбільшу кількість випадків ковіду виявили на Львівщині (3890), на Одещині (3874), у Києві (3173), а також у Житомирській (2555), Хмельницькій (2414), Дніпропетровській (2384), Харківській (2101) областях.

 

Динаміка пощирення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 3918 пацієнтів.

 

За день зафіксували 185 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Динаміка летальних випадків ковіду (середнє за сім діб)

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 256 208 осіб.

 

Померло 101 168 людей.

 

05.02.2022

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