У Львові продовжили дію посилених карантинних обмежень.

У Львові зберігається високий рівень зростання захворюваності на коронавірусну хворобу, тож міська комісія з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій продовжила дію посилених карантинних обмежень, запроваджених минулого тижня.

«Станом на сьогодні рівень госпіталізації з Covid-19 у міських медичних закладах становить 32% – він несуттєво зріс від початку тижня та коливається в межах 2-3%. Продовжуємо спостерігати значну захворюваність серед дітей: у дитячій лікарні на Орлика та в "Охматдиті" перебуває, відповідно, 80 та 81 дитина. Також за вчора ми зафіксували значну кількість нових випадків Covid-19 – 1960. Протягом останніх трьох тижнів ця цифра залишається на високому рівні», – повідомив учора, 4 лютого, перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Таким чином на дистанційному навчанні ще впродовж тижня залишатимуться учні 5-11 класів усіх шкіл Львова. Учні початкової школи навчаються згідно з окремими рішеннями дирекцій шкіл – або очно, або on-line. З 14 лютого такі рішення по школах можуть ухвалювати і щодо навчання дітей старших класів.

Робота всіх дитячих розважальних закладів і надалі під забороною.

Щодо торгівлі та закладів громадського харчування, то й тут усе без змін:

- робота закладів громадського харчування можлива за умови повної вакцинації або негативного тесту (працівники та відвідувачі);

- робота непродовольчих ринків можлива за умови повної вакцинації або негативного тесту (працівники та відвідувачі);

- робота продовольчих ринків можлива за умови повної вакцинації або негативного тесту (працівники);

Такі ж вимоги і до спортивних залів, фітнес-центрів та басейнів – їхня робота можлива за умови повної вакцинації або негативного тесту всіх працівників та відвідувачів.