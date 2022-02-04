Президент Фінляндії виступив за перегляд "Мінських угод".

 

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив про те, що "мінські угоди" слід переглянути.

 

 

Про це Нііністьо сказав у п'ятницю, розмірковуючи про способи залагодження українсько-російського конфлікту, передає Reuters

 

Президент Фінляндії каже, що в минулій розмові із ним президент Росії Владімір Путін багато говорив про потребу виконати "Мінськ". 

 

На думку Нііністьо, ключовими елементами домовленостей для виходу із теперішнього глухого кута мають бути збереження контролю над озброєннями та запобігання бойовим діям.

 

Фінський президент зазначив, що найпроблемніші пункти "мінських угод" – це вимога Росії надати автономний статус Донбасові й право вето на зовнішню політику держави.

 

04.02.2022

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