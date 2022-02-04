В Україні виявили понад 43 тисячі захворювань на ковід минулої доби.

Статистика захворювань на ковід в Україні вперше за час пандемії перетнула 40-тисячний поріг – минулої доби в Україні виявили 43 778 нових випадків коронавірусної хвороби.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у п'ятницю Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість добових випадків виявили в Одеській (4136), Львівській (3791), Житомирській (3310) областях і в Києві (2869).

Період активного поширення коронавірусної хвороби, схоже, минув. Іще десять днів тому на кожен випадок захворювання, виявлений за попередній тиждень, припадало по два нові пацієнти нового тижня. Коефіцієнт R0 іде на спад, що може свідчити про наближення до плато.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 4328 осіб.

За добу зафіксували 174 смерті, спричинені ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Одужало 9497 людей.

Динаміка летальних випадків (середнє за сім діб)

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 213 675 осіб.

Померло 100 983 людини.