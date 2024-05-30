У Техасі відкрили нове підприємство з виробництва снарядів.

Воно дозволить наростити виробництво 155-міліметрових снарядів у США до 100 тисяч на місяць.

У місті Мескіті, що в штаті Техас, поруч із Далласом зброєва корпорація General Dynamics під егідою Пентаґона відкрила нове підприємство з виробництва артилерійських снарядів калібру 155 мм. Про це повідомила газета The New York Times. Підприємство здатне виготовляти до 30 тисяч снарядів на місяць.

Завод збудували на місці колишнього складу. Будівництво тривало 10 місяців: його фінансували з додаткових військових бюджетів, ухвалених у 2022 та 2023 роках. Будівництво заводу коштувало понад $500 млн.

Передбачається запустити три виробничі лінії і забезпечить 350 нових робочих місць. Половину співробітників для цього підприємства буде переведено зі збройового заводу в Ґарланді.

Ще один завод з виробництва снарядів будується зараз у Камдені, штат Арканзас. Крім того, Пентаґон планує відкрити на військовому заводі в Айові другу лінію з виробництва снарядів та частково відкрити завод у Парсонсі, штат Канзас. Таким чином до 2025 року США зможе наростити виробництво цих снарядів до 100 тисяч на місяць, щоб передовсім забезпечити озброєнням Україну.

Як зазначає The New York Times, російсько-українська війна та військові дії в Секторі Ґаза призвели до різкого зростання дефіциту артилерійських боєприпасів.