До України прибула друга партія озброєнь зі США.

В Україну прибула друга частина військової допомоги від США.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Twitter.

"Друга птаха у Києві! Понад 80 тонн зброї для посилення обороноздатності України від наших друзів із США! І то ще не кінець", – прокоментував Резніков.

Вночі на 22 січня до Києва прибула перша частина військової допомоги від Сполучених Штатів.

"Ця допомога, яка включає близько 200 тис. фунтів (90 тонн, – Z) летальної зброї, зокрема боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє тверду відданість Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону", – прокоментували тоді у посольстві США в Україні.

19 січня адміністрація США повідомила Конгрес про намір надати Україні п'ять гелікоптерів Мі-17 у рамках програми надлишкових оборонних засобів Excess Defense Articles.