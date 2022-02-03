Статистика захворювань на ковід в Україні підійшла до 40 тисяч.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 39 620 нових випадків коронавірусної хвороби. Це рекорд пандемії. Дотеперішній максимум був 28 січня – 37 351 захворювання.

 

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Про це йдеться у даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість захворювань виявили на Одещині (2982), на Житомирщині (2933), у Києві (2437), у Львівській (2369), Хмельницькій (2423) і Дніпропетровській (2017) областях.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

Минулої доби із підозрою на ковід шпиталізували 4136 осіб.

 

За день зафіксували 210 смертей, спричинених ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Частка тестів на ковід із позитивним результатом у динаміці

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 4 169 897 осіб.

 

Померло 100 809 людей.

 

03.02.2022

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