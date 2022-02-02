Лева зі Старуні на Франківщині перевезуть до притулку на Київщині.

Природоохоронці доможуть підготувати юного лева, якого добровільно погодився віддати мешканець с. Старуня на Івано-Франківщині, до повернення в природні умови. Про це повідомив керівник Держекоінспекції Карпатського округу Вадим Колегай.

Житель Старуні купив левеня на Київщині півтора року тому. Чоловік оселив тварину на старому складі. Коли лев підріс, почав втікати з вольєра, а місцеві жителі остерігатися хижака.

На інформацію про це звернули увагу екологи та волонтери. Тимчасово прийняти тварину зголосився Міжнародний благодійний фонд «Порятунок диких тварин».

«Ми знайшли в Борисполі притулок для хижих тварин. У них, напевно, — одні з найкращих умов для перебування диких тварин в Україні. Представники фонду готові забрати лева зі Старуні», — каже Вадим Колегай.

Наразі готують документи для передачі тварини. Після адаптації у притулку лева у межах міжнародної співпраці планують передати в один із національних парків в Африці.

Фото karpatireg.dei.gov.ua, galychyna.if.ua