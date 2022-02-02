Європейський суд відмовив компанії PGNiG скасувати угоду Єврокомісії з «Газпромом».

Своїм другим рішенням Суд ЄУ вирішив зобов’язати ЄК розглянути скаргу PGNiG на дії «Газпрому».

Суд загальної юрисдикції Європейської Унії залишив у силі мирову угоду між Єврокомісією та РАТ «Газпромом» щодо дій російського газового монополіста у країнах Центральної та Східної Європи. Свої рішення судді у Люксембурзі ухвалили в середу, другого лютого. Про це повідомило польське ділове видання Money.pl з покликом на пресслужбу суду.

«Суд відхилив позов проти рішення Комісії про визнання обов’язкових зобов’язань, прийнятих Газпромом, щоб задовольнити застереження Єврокомісії у царині конкуренції на національних оптових ринках газу в Центральній та Східній Європі. У рішенні про затвердження цих зобов’язань не виявлено процедурних чи мериторичних помилок, які закидає позивач», – йдеться у прес-релізі Суду ЄСУ.

Рішення стосуються двох позовів, поданих польською нафтогазовою компанією PGNiG проти Єврокомісії, що пішла на мирову угоду з «Газпромом» 2018 року. Ця угода передбачає низку зобов'язань російської компанії, які мали привести її діяльність у країнах Євроунії у відповідність до європейського законодавства. У PGNiG наполягали, що ці зобов'язання не усувають претензій до діяльності «Газпрому». Суд у Люксембурзі відхилив цей позов повністю.

Другий же позов PGNiG стосувався рішення Єврокомісії відхилити скаргу польської компанії на дії «Газпрому», яких значною мірою стосувалася мирова угода. Цей позов судді у Люксембурзі підтримали. Вони скасували рішення Єврокомісії відхилити скаргу PGNiG.

«Перемога на Суді ЄУ означає, що Єврокомісія повинна повторно розглянути скаргу PGNiG від 2017 року. Ми сподіваємося, що ЄК скористається можливістю, яку надає сьогоднішнє рішення, щоб вжити рішучих заходів проти порушень законодавства про конкуренцію з боку “Газпрому”», – прокоментував вердикт генеральний директор PGNiG Павєл Маєвський (Paweł Majewski).

Нагадаємо, що мировій угоді 2018 року передувало антимонопольне розслідування Єврокомісії щодо дій «Газпрому» у восьми країнах Центральної та Східної Європи. Воно розпочалося ще 2011 року. У 2015 році брюссельські чиновники висунули російському газовому монополісту низку претензій щодо неконкурентних практик. Йшлося зокрема про обмеження на реекспорт газу з РФ, а також про процедуру формування цін на газ. Оскільки обидві сторони уклали мирову угоду, Єврокомісія вирішила не штрафувати російського газового велетня.

Паралельно з цим у 2017 році PGNiG подала скаргу на дії «Газпрому». Її зміст був близьким до претензій Єврокомісії. У 2019 році в Брюсселі відхилили цю скаргу. Тож в одному позові до Суду ЄУ PGNiG просила частково або повністю скасувати відмову у задоволенні скарги польської компанії. Інший позов просив анулювати саму мирову угоду.