Новий бюджет ЄУ передбачає суттєві зміни.

Польща, яка досі була найбільшим бенефіціаром Фонду єдності, отримає тепер менше грошей, оскільки вона вже вийшла на достатній рівень розвитку.

Європейська комісія підготувала проєкт бюджету Євроунії на 2028–2034 роки. З неофіційної інформації випливає, що його обсяг становитиме понад 1,7 трлн євро. Про це повідомило Polskie Radio24.

З моменту публікації документа розпочнуться перемовини між країнами-членами. Вони теоретично можуть тривати два роки, оскільки для прийняття бюджету необхідна одностайність усіх країн.

Головна суперечка під час ухвалення кожного бюджету Євроунії точиться навколо питання, яким буде обсяг коштів з Фонду єдності для окремих країн. Польща, яка досі була найбільшим бенефіціаром цього фонду, ймовірно, отримає тепер менше грошей – оскільки вона вже вийшла на достатній рівень розвитку, то вже не має права на таку щедру підтримку. У поточному бюджеті їй було виділено понад 75 мільярдів євро.

Комісія до останнього моменту тримає будь-які цифри в таємниці, пояснюючи, що рішення спочатку належить обговорити єврокомісарам. Відомо, що Європейська комісія відмовилася від попередніх ідей, щоб бюджет централізовано управлявся урядами, оминаючи регіони.

Однак стало відомо, що новий бюджет ЄУ чекають революційні зміни. Замість багатьох програм буде один ключовий фонд конкурентоспроможності, до якого включать Спільну сільськогосподарську політику, хоча прямі виплати фермерам будуть збережені.

Бюджет і надалі фінансуватиметься переважно за рахунок внесків держав-членів. Але будуть також нові джерела доходів, які включатимуть, серед іншого, плату за неперероблені електровідходи, частину надходжень від акцизу на цигарки та новий податок на великі компанії.