США заявили в листі Росії: прогрес можливий після деескалації довкола України.

Сполучені Штати Америки заявили в офіційній відповіді Москві на проєкт російських "ґарантій безпеки", що прогрес переговорів за різними пунктами діалогу можливий допіру після зняття загроз Україні.

Про це йдеться в документі "Сфери домовленостей для підвищення безпеки", опублікованому у середу іспанською газетою El Pais.

Офіційний Вашінґтон, зокрема, звинуватив Росію у порушенні зобов’язань за Будапештським меморандумом і констатував перебування російських військовиків на території України.

"Сполучені Штати стурбовані російськими підрозділами та технікою в Україні, включаючи подальше нарощування військових сил у Криму та на кордонах України. Сполучені Штати також стурбовані тим, що Росія порушила свої зобов’язання за Будапештським меморандумом, в якому Росія зобов’язалася, зокрема, «поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України» та «утримуватися від погрози силою або її застосування проти територіальну цілісність чи політичну незалежність України»", – ідеться у документі.

США також занепокоєні "новим військовим потенціалом та провокаційною діяльністю, у тому числі поблизу кордонів союзників по НАТО, а також її великомасштабними навчаннями без попередження, продовженням військової окупації та військовим нарощуванням в Криму та поблизу східних кордонів України".

При тім у відповіді викладено згоду Вашінґтона обговорити засади розгортання іноземних ракетних систем в Україні. "Сполучені Штати готові обговорити заходи, базовані на умовах взаємної прозорості і взаємних зобов’язань як Сполучених Штатів, так і Росії, з утримування від розгортання наступальних ракетних систем наземного базування та постійних сил з бойовим завданням на території України. Ми продовжимо консультуватися з Україною щодо цих обговорень", – ідеться в документі.

Штати наголошують, що нинішні сили США та НАТО є "обмеженими, пропорційними та повністю відповідають зобов’язанням за Основоположним актом НАТО-Росія". Американські дипломати запевняють, що США утримуються від "додаткового постійного розміщення значних бойових сил", а також від розміщення ядерної зброї в країнах Східної Європи. "Подальше зміцнення Росією силових позицій або подальша агресія проти України змусить Сполучені Штати та наших союзників посилити нашу оборонну позицію", – проголошується у листі.

Наостанок США запевняють, що вони підтримують зусилля, спрямовані на покращення безпеки євроатлантичного реґіону, і вірять, що діалог із хвилюючих питань "може дати суттєві результати". "Позиція уряду Сполучених Штатів полягає в тому, що прогрес у цих питаннях може бути досягнутий лише в умовах деескалації загрозливих дій Росії щодо України", – підсумовується у листі (повний лист: "Сфери домовленостей для підвищення безпеки").

У відповіді Росії від НАТО зазначено, що "напруженість і розбіжності належить вирішувати шляхом діалогу і дипломатії, а не шляхом погроз і застосування сили".

"Враховуючи значне, невиправдане і триваюче нарощування російських військ всередині і довкола України та Білорусі, ми закликаємо Росію до негайної деескалації становища. Ми підтверджуємо нашу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України у межах міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом. Врегулювання конфлікту всередині і довкола України згідно з "мінськими домовленостями" і в рамках узгоджених форматів значно поліпшило б ситуацію у сфері безпеки і переспективи стабільності у Європі", – йдеться у відповіді.

Україні присвячено цілий розділ листа від НАТО. У ньому, зокрема, йдеться про принципи поваги суверенітету, недоторканності країн і територіальної цілісності країн та відмову від погроз і застосування сили.

Альянс нагадує, що всі країни мають поважати і дотримуватися права інших держав "вибирати чи змінювати заходи із забезпечення безпеки, визначати власне майбутнє і внутрішню політику без зовнішнього втручання". Відтак організація підтвердила відданість політиці "відкритих дверей".

Окремим закликом НАТО перелічує зобов'язання РФ: "Росія виводить війська із України, Грузії, Молдови, де вони були розгорнуті без згоди приймаючої сторони".

НАТО підтримало формати переговорів довкола конфліктів, спровокованих Росією, – "нормандський формат", Тристороння контактна група, женевські дискусії, "5+2".

Згідно з баченням Альянсу, Росія має стриматися від силового примусу, агресивної ядерної риторики і ворожих дій, спрямованих проти членів НАТО та інших країн.