Нині іспанська газета El Pais оприлюднила тексти двох конфіденційних документів, які містять відповіді США та НАТО на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки. Публікуємо переклад одного з них: відповіді США. У ньому Сполучені Штати чітко заявляють про порушення Росією зобов’язань за Будапештським меморандумом, про недопустимість окупації Криму та перебування російських підрозділів і техніки на території України та нарощування російських військових сил на кордонах України. США підтримують зусилля, спрямовані на покращення безпеки євроатлантичного реґіону, але американська позиція полягає в тому, що прогрес у цих питаннях може бути досягнутий лише в умовах деескалації загрозливих дій Росії щодо України.

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НЕОФІЦІЙНИЙ ДОКУМЕНТ

КОНФІДЕНЦІЙНО//СТОС. РОСІЇ

Сфери домовленостей для підвищення безпеки

Вступ

Сполучені Штати готові працювати над досягненням порозуміння з Росією – разом з нашими трансатлантичними союзниками та партнерами – з питань безпеки, що становлять інтерес. Ми готові розглянути домовленості або угоди з Росією з питань, що становлять двостороннє занепокоєння, включаючи письмові підписані документи, для вирішення наших відповідних безпекових проблем. У відповідь на запит Росії, щоб Сполучені Штати надали пряму письмову відповідь на пропозицію російського проєкту двостороннього договору, і відповідно до нашого зобов'язання підняти наші власні проблемні питання, що викликають занепокоєння, нижче наведено питання, щодо яких Сполучені Штати готові обговорити взаємні зобов'язання або дії та форуми, на яких кожен має розглядатися. Деякі питання потребують більше одного форуму для забезпечення належної участі союзників і партнерів.

Ми готові співпрацювати з Росією на двосторонній основі в рамках американо-російського діалогу зі стратегічної стабільності (ДСС), в Раді НАТО-Росія (РНР) і в ОБСЄ в пошуках конкретних покращень європейської безпеки. У рамках цих діалогів Сполучені Штати відкриті до обговорення питань безпеки, які турбують Росію, Сполучені Штати, а також наших союзників і партнерів. Питання, пов’язані по НАТО, у тому числі і ті, які порушуються в запропонованому договорі Росії по НАТО, будуть розглядатися Альянсом окремо. Сполучені Штати обговорюватимуть усі питання, які впливають на безпеку Європи, з нашими союзниками та партнерами. Сполучені Штати продовжують твердо підтримувати політику відкритих дверей НАТО і вважають, що відповідним форумом для обговорення цього питання є РНР (стаття 4 двостороннього договору, запропонованого Росією).

Сполучені Штати вступають у цей процес чесно та з метою покращення євроатлантичної безпеки. Тим часом Росія розмістила понад 100 тисяч військовослужбовців на кордоні України, окупувала Крим та розпалила конфлікт на Донбасі. У своїх запропонованих договорах Росія висунула певні вимоги, які підривають принципи, щодо яких Росія взяла зобов’язання за попередніми документами. Вкрай важливо, щоб обговорення відбувалися на основі центральних базових документів з європейської безпеки, включаючи Гельсінкський заключний акт, Основоположний акт НАТО-Росія, Паризьку хартію, а також Статут Організації об’єднаних націй, які закріплюють принципи суверенітету, територіальну цілісність і право кожної держави вибирати свої заходи безпеки та альянси, в додаток до поваги прав людини та основних свобод, включаючи свободу вираження поглядів, свободу мирних зібрань і свободу релігії (стаття 2 двостороннього договору, запропонованого Росією).

Ми також готові до обговорення неподільності безпеки – і наших відповідних тлумачень цієї концепції – як зазначено в статті 1 проєкту двостороннього договору Росії. Ми відзначаємо, що це одна концепція в багатому контексті численних зобов’язань, взятих одна перед одною державами-учасницями ОБСЄ, і її не можна розглядати окремо. Ми серйозно ставимося до взаємно узгодженої концепції всеосяжної, спільної, рівної та неподільної безпеки, викладеної в Пам’ятній декларації саміту ОБСЄ в Астані 2010 року, де як Сполучені Штати, так і Росія також підтвердили невід’ємне право кожної держави-учасниці вільно вибирати або змінювати свої заходи безпеки, включаючи договори про союз.

Протягом цього процесу Сполучені Штати не будуть відступати від наших цінностей, наших зобов’язань згідно з міжнародним правом або міжнародно визнаними принципами. Сполучені Штати разом з нашими союзниками та партнерами продовжуватимуть висловлювати додаткові занепокоєння щодо діяльності Росії, яка впливає на безпеку в євроатлантичному регіоні.

• Військова ситуація в Україні (пропоновані форуми: ДСС, ОБСЄ та Нормандський формат)

□ Позиція США. Сполучені Штати готові обговорити заходи, базовані на умовах взаємної прозорості і взаємних зобов’язань як Сполучених Штатів, так і Росії, з утримування від розгортання наступальних ракетних систем наземного базування та постійних сил з бойовим завданням на території України. Ми продовжимо консультуватися з Україною щодо цих обговорень.

□ Занепокоєння. Сполучені Штати стурбовані російськими підрозділами та технікою в Україні, включаючи подальше нарощування військових сил у Криму та на кордонах України. Сполучені Штати також стурбовані тим, що Росія порушила свої зобов’язання за Будапештським меморандумом, в якому Росія зобов’язалася, зокрема, «поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України» та «утримуватися від погрози силою або її застосування проти територіальну цілісність чи політичну незалежність України». Росія запропонувала обмеження на розгортання ракет наземного базування середньої та меншої дальності (стаття 6 двостороннього договору, запропонованого Росією).

• Військові навчання (пропоновані форуми: ДСС, РНР та ОБСЄ)

□ Позиція США. Сполучені Штати, консультуючись з нашими союзниками та партнерами, готові обговорити заходи з підвищення довіри стосовно значних наземних навчань у Європі, включаючи, але не обмежуючись, зобов’язання щодо сповіщення та модернізацію Віденського документа. У наших пропозиціях щодо модернізації Віденського документа в ОБСЄ ми та наші союзники та партнери чітко дали зрозуміти, що підтримуємо посилення військової прозорості, що важливо для зменшення ризику непорозуміння та прорахунків. Сполучені Штати, консультуючись з нашими союзниками та партнерами по НАТО та на основі еквівалентних зобов’язань Росії, також готові дослідити, у відповідному контексті, розширений режим повідомлення про навчання та заходи щодо зниження ядерного ризику, включаючи платформи стратегічних ядерних бомбардувальників.

□ Занепокоєння. Сполучені Штати, союзники та партнери по НАТО чітко висловили нашу стурбованість великими військовими навчаннями Росії та іншими видами діяльності, які проводяться без попереднього повідомлення або належної прозорості. Неспроможність Росії повністю виконати свої зобов’язання за Віденським документом підірвала безпеку в Європі. Росія запропонувала обмеження військової діяльності та вдосконалення механізмів запобігання небезпечній діяльності (стаття 5 двостороннього договору, запропонованого Росією).

• Військові маневри (пропоновані форуми: ДСС, РНР та ОБСЄ)

□ Позиція США. Сполучені Штати, консультуючись з нашими союзниками та партнерами, готові вивчити додаткові заходи, що не порушують основних норм міжнародного права, для запобігання інцидентам на морі та в повітрі, у тому числі шляхом обговорення удосконалень в рамках Угоди про інциденти на морі (INCSEA) і встановлення додаткових механізмів для двостороннього врегулювання конфлікту. Сполучені Штати та наші союзники та партнери по НАТО продовжують обговорювати пропозиції стосовно посилення положень Віденського документа задля зменшення ризиків.

□ Занепокоєння. Сполучені Штати стурбовані небезпечними маневрами Росії навколо кораблів і літаків США і союзників у міжнародних водах і повітряному просторі. Сполучені Штати також занепокоєні діями Росії, які порушили права і свободи навігації, а також міжнародну торгівлю в Чорному та Азовському морях. Крім того, занепокоєння Сполучених Штатів та інших наших партнерів з ОБСЄ викликає невиконання Росією своїх зобов’язань відповідно до розділу Віденського документа щодо зменшення ризиків. Росія запропонувала обмеження військової діяльності та вдосконалення механізмів запобігання небезпечній діяльності (стаття 5 двостороннього договору, запропонованого Росією).

• Ракети наземного базування середньої та меншої дальності (пропоновані форуми: ДСС, з додатковими консультаціями в РНР)

□ Позиція США. Сполучені Штати, тісно консультуючись з нашими союзниками, готові розпочати дискусії в рамках ДСС щодо контролю над озброєннями наземних ракет середньої та меншої дальності та їхніх пускових установок.

□ Занепокоєння. Сполучені Штати та наші союзники і партнери стурбовані істотним порушенням Росією Договору про ліквідацію ракет середньої дальності (РСМД), коли він був чинним, а також продовженням виробництва та розгортання Росією ракетної системи SSC-8 (9M729), а також інших російських ракетних систем середньої та меншої дальності. Росія запропонувала обмеження на розміщення ракет наземного базування середньої та меншої дальності (стаття 6 двостороннього договору, запропонованого Росією).

• Позиція збройних сил США, НАТО та Росії (пропоновані форуми: ДСС, РНР та ОБСЄ)

□ Позиція США. Нинішні сили США та НАТО є обмеженими, пропорційними та повністю відповідають зобов’язанням за Основоположним актом НАТО-Росія. Ми продовжуємо утримуватися від «додаткового постійного розміщення значних бойових сил», а також від розміщення ядерної зброї в країнах Східної Європи. Збройні сили США в Європі становлять четверту частину свого рівня наприкінці холодної війни. Подальше зміцнення Росією силових позицій або подальша агресія проти України змусить Сполучені Штати та наших союзників посилити нашу оборонну позицію. Сполучені Штати готові обговорити, в чому ми розходимося, і дослідити, як ми можемо обговорити проблеми звичайних сил, включаючи підвищення прозорості та зниження ризиків за допомогою Віденського документа, щоб пом’якшити взаємні занепокоєння.

□ Занепокоєння. Сполучені Штати та наші союзники і партнери занепокоєні зростаючим багатодоменовим військовим нарощуванням Росії, її більш асертивною поставою, новим військовим потенціалом та провокаційною діяльністю, у тому числі поблизу кордонів союзників по НАТО, а також її великомасштабними навчаннями без попередження, продовженням військової окупації та військовим нарощуванням в Криму та поблизу східних кордонів України, розміщенням сучасних ракет подвійного призначення в Калінінграді та неодноразовими вторгненнями в повітряний простір союзників по НАТО. Росія запропонувала обмеження військової діяльності та вдосконалення механізмів запобігання небезпечній діяльності (статті 5 двостороннього договору, запропонованого Росією).

• Aegis Ashore [наземний компонент американської системи протиракетної оборони «Іджіс»] (пропоновані форуми: ДСС, з додатковою консультацією в РНР)

□ Позиція США. Сполучені Штати готові обговорити, консультуючись з союзниками та, при необхідності, за їхньою згодою, механізм прозорості для підтвердження відсутності крилатих ракет Tomahawk на об’єктах Aegis Ashore в Румунії та Польщі, за умови, що Росія запропонує взаємні заходи прозорості щодо двох ракетних баз наземного базування за нашим вибором у Росії. Щодо цього питання ми повинні проконсультуватися з союзниками по НАТО, включаючи Румунію та Польщу.

□ Занепокоєння. Росія запропонувала обмеження на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування (пропонована Росією двостороння угода, стаття 6) і раніше стверджувала, що Сполучені Штати можуть запустити крилаті ракети середньої дальності Tomahawk з майданчиків Aegis Ashore.

• Вдосконалення New START [Нового договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь – СНО] (пропонований форум: ДСС)

o Позиція США. Ми підтримуємо мету збереження обмежень на засоби доставки міжконтинентальної дальності, на які в даний час поширюються нові СНО – МБР, БРПЛ і важкі бомбардувальники, оснащені ядерною зброєю. Крім того, ми повинні включити нові види ядерних засобів доставки міжконтинентальної дальності в наступні угоди про контроль над озброєннями. Ми також повинні розглянути питання про нестратегічну ядерну зброю та нерозгорнуті ядерні боєголовки. Ми пропонуємо негайно розпочати обговорення подальших заходів щодо нового СНО. Сполучені Штати готові через ДСС обговорити, як майбутні угоди та домовленості щодо контролю озброєнь включатимуть всю ядерну зброю США та Росії, включаючи так звану «нестратегічну ядерну зброю». Ми також висловили готовність через РНР обмінюватися взаємними брифінгами про ядерну політику Росії та НАТО, а також сприяти прозорості та зусиллям щодо зменшення ризиків.

□ Занепокоєння. Сполучені Штати, разом з нашими союзниками та партнерами, дуже стурбовані великим і необмеженим запасом нестратегічної ядерної зброї Росії та розробкою нових систем доставки ядерної зброї міжконтинентальної дальності, які наразі не враховуються в рамках нового Договору СНО. Сполучені Штати і союзники по НАТО також стурбовані зусиллями Росії з диверсифікації і розширення своїх ядерних запасів, а також розміщенням сучасних ракет подвійного призначення і нестратегічної ядерної зброї поблизу кордонів союзників по НАТО. Росія запропонувала заборонити розміщення ядерної зброї за межами національної території (стаття 7 двосторонньої угоди, запропонована Росією). Росія висловила занепокоєння стосовно готовності Сполучених Штатів почати переговори про подальшу угоду до нового Договору СНО.

Висновок

Разом із нашими союзниками та партнерами, Сполучені Штати підтримують зусилля, спрямовані на покращення безпеки євроатлантичного реґіону, і вірять, що діалог з питань, що викликають занепокоєння, може дати суттєві результати. Такий діалог має відбуватися у відповідних форматах, включаючи ОБСЄ та Раду НАТО-Росія, і має підтримувати базові принципи європейської безпеки, втілені в основоположних документах, таких як Гельсінський Заключний акт. Позиція уряду Сполучених Штатів полягає в тому, що прогрес у цих питаннях може бути досягнутий лише в умовах деескалації загрозливих дій Росії щодо України.