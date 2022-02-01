Керівником територіальної оборони Львова став ветеран АТО.

Ветеран АТО підполковник Микола Грицайчук очолив управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони Львівської міської ради, повідомили в пресслужбі мерії.

На підготовчому етапі впровадження засад виконання Закону «Про основи національного спротиву», який передбачає формування регіональних та місцевих Сил територіальної оборони, Микола Грицайчук був на посаді позаштатного радника міського голови з цього напряму. Консультації тривали тиждень.

«Коли ми почали перезавантаження нашого управління з надзвичайних ситуацій, то зрозуміли, що нам конче потрібна людина саме військова. Після особистого знайомства я зрозумів, що пан Микола — саме той кандидат. Він знає, що таке війна, не зі слів чи книжок. Адже здобув неоціненний досвід, який сьогодні зможе використати для безпеки нашої громади», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Командир територіальної оборони Львівщини підполковник Валерій Курко вважає, що новообраний керівник «впорається зі всіма завданнями, викликами і ризиками, які перед ним будуть на цій новій посаді».

Зазначимо, на виконання згадуваних вимог законодавства Львівська міська рада затвердила на четверговій сесії план підготовки та дій на випадок повномасштабного вторгнення агресора. Він передбачає програму опанування навиків, необхідних для сил спротиву та домедичної допомоги для мешканців громади, формування підрозділів тероборони, розвиток відповідної матеріально-технічної бази.

Для довідки. Микола Грицайчук – випускник військового інституту НУ «Львівська політехніка» за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство». Паралельно зі здобуттям фаху проходив військову службу на Львівщині. З 2004 по 2018 рік перебував на військовій службі у 80-й бригаді десантників ЗСУ: пройшов шлях від командира взводу до заступника командира військової частини. Військове звання – підполковник. У межах АТО з березня 2014 року до березня 2017 року брав безпосередню участь у боях за місто Слов’янськ, рейді 80-ї бригади у Луганський аеропорт та боях навколо летовища. Був двічі поранений. Нагороджений медаллю «За військову службу Україні» та орденом «Богдана Хмельницького ІІІ ступеня».

Фото city-adm.lviv.ua, dailylviv.com