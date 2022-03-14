103-тя окрема бригада тероборони оголошує додатковий набір.

Додатковий набір охочих боронити нашу Батьківщину оголошує 103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, – про це повідомляють на офіційній сторінці бригади у фейсбуці.

 

 

«Цілий світ затамувавши подих спостерігає за перебігом війни за незалежність України. Збуваються мрії воїнів Української Галицької Армії, Дієвої Армії УНР, Карпатської Січі, Української Повстанської Армії – саме нашим поколінням випала можливість перемогти нашого історичного ворога – Російську Федерацію», – йдеться у повідомленні.

 

Для того, щоби зголоситися до бригади, необхідно мати зі собою паспорт, ідентифікаційний код, військово-обліковий документ та прийти на вул. Батуринську, 2, у Львові з твердим бажанням бути корисним своїй державі.

 

Контактний телефон: 096 080 69 87

 

Військовослужбовці 103-ої окремої бригади будуть забезпечені одностроєм, зброєю, боєприпасами, харчуванням, житлом та грошовим забезпеченням на рівні з військовослужбовцями Збройних Сил України. Це повноцінна військова служба 24/7, посилені тренування та навчання.

 

103-тя окрема бригада Сил територіальної оборони Збройних Сил України – формування Сил територіальної оборони у Львівській області.

 

14.03.2022

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