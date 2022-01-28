У Львові напрацювали план дій на випадок повномасштабного вторгнення.

 

У Львові напрацювали план підготовки та дій на випадок розгортання повномасштабних військових дій на території України зовнішнім агресором. Програма національного спротиву передбачає навчання мешканців територіальної громади, співпрацю з батальйонами, які розташовані на її території, а також розвиток інфраструктури. Вона розрахована на 2022-2024 роки. 4 лютого на сесії міської ради її розглянуть депутати, повідомила пресслужба Львівської міськради.

 

Програму спільно напрацювали працівники мерії та представниками територіальної оборони Львівщини. Вона передбачає три ключові аспекти, повідомила керуюча справами виконавчого комітету ЛМР Наталія Алєксєєва.

 

«Перше – це навчання населення основним бойовим навикам та домедичної допомоги та іншим навикам, які необхідні для якісної організації територіальної оборони. Друге – це безпосередня співпраця і підтримка матеріально-технічного забезпечення і сприяння роботи батальйонів, які будуть працювати на території міста і області. Третій блок стосується розвитку інфраструктури територіальної оборони на території львівської громади», – розповіла Наталія Алєксєєва.

 

За словами міського голови Львова Андрія Садового, ця програма дасть можливість мешканцям громади отримати навики, якими володіють приміром швейцарці та ізраїльтяни.

 

«Сильною країна є тоді, коли є сильні громадяни: освічені і озброєні інформацією, які вміють захищати себе, свій дім і свою рідну країну. У Швейцарії, Ізраїлі кожен громадянин вміє володіти стрілецькою зброєю і вміє надавати домедичну допомогу. І це мають вміти всі громадяни нашої країни. Маємо достатньо якісний кадровий склад керівництва територіальної оборони області і, думаю, до четверга – а ми цю програму маємо розглядати на сесії міської ради, ми вже отримаємо розуміння з точки зору нашої підтримки у матеріально-технічному забезпеченні, щоб ми могли чітко прописати, яке потрібне фінансування хоча би на цей рік. Наше завдання – максимально допомагати і проводити просвітницьку роботу і навчання серед населення, щоб люди вміли захищати рідну країну», – заявив Андрій Садовий.

 

Проєкт програми передбачає:

 

– навчання мешканців основним бойовим навикам та навикам надання домедичної допомоги;

 

– підтримку матеріально-технічного забезпечення батальйонів, що будуть працювати у Львові та на території області. Координацію їхньої взаємодії;

 

– розвиток оборонної інфраструктури на території Львівської МТГ;

 

– забезпечення безперебійної роботи підприємств, установ та закладів критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність Львівської МТГ.

 

Також фахівці мають створити реєстр ризиків, які можуть виникнути у всій громаді, напрацювати заходи їхнього запобігання і реагування, якщо загроза настане. Особливу увагу приділятимуть роз’яснювальній роботі серед мешканців щодо можливих загроз, порядку дій за надзвичайних ситуаціях, а також сприятимуть розвитку волонтерського руху.

 

Водночас командир територіальної оборони Львівщини Валерій Курко розповів, що у Львові будуть формувати окрему оборонну бригаду: «У нас буде тісна співпраця з органами місцевого самоврядування. Львів – місто-мільйонник, тому під моїм керівництвом ми будемо формувати окрему бригаду, яка буде у складі територіальної оборони».

 

Нагадаємо, що 25 січня у Львові розпочалися стрілецькі навчання для працівників стратегічних підприємств, а вчора розпочалися навчання з домедичної допомоги.


Фото city-adm.lviv.ua

28.01.2022

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