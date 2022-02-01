РБ ООН обговорила евентуальне вторгнення Росії в Україну.

Сторони не дійшли спільної думки, жодної резолюції ухвалено не було.

Члени Ради Безпеки ООН на засіданні у понеділок, 31 січня, обговорили евентуальне вторгнення Росії в Україну. Головна дискусія відбувалася між постійними представниками США та Росії. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Сторонам так і не вдалося досягнути єдиної думки.

Варто зазначити, що засідання присвячене ескалації напруженості поблизу українських кордонів відбулося всупереч позиції Росії, яка намагалася його не допустити. Постпред Росії при ООН Василь Небензя закликав членів РБ ООН «виявити принциповість і не дати використовувати трибуну Ради безпеки для реалізації пропагандистських установок наших західних колег». Заяви США про концентрацію російських військ біля кордонів України він назвав «неприйнятним втручанням у внутрішні справи нашої держави».

Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд (Linda Thomas-Greenfield), своєю чергою заявила, що якщо «Росія продовжить наступ на Україну, то ніхто з нас не зможе сказати, що ми про це не застерігали і наслідки будуть жахливими».

«Наші пропозиції завжди були чіткими та послідовними: ми бачимо шлях миру, ми бачимо шлях діалогу, ми не хочемо конфронтації, але ми діятимемо рішуче, швидко та одностайно, якщо Росія вторгнеться в Україну», – застерегла вона.

Василь Небензя ж відповів, що «не існує доказів того, що Москва планує військові дії проти України, і що Росія постійно відкидає такі звинувачення». «Наші західні колеги говорять про необхідність деескалації. Але, в першу чергу, вони самі нагнітають напругу, риторику і провокують ескалацію», – поскаржився він.

Представник Франції в ООН Ніколя де Рів'єр (Nicolas de Riviere) заявив, що військова ескалація Росії є «загрозливою поведінкою». «Якщо Росія не вибере шляху діалогу та поваги до міжнародного права, відповідь буде рішучою та єдиною. Будь-яке нове порушення Росією суверенітету та територіальної цілісності України матиме поважні наслідки та високу ціну», – зазначив він.

Тим часом представник Китаю закликав членів Ради безпеки прислухатися до «обґрунтованих занепокоєнь Росії у сфері безпеки», а також зізнався, що не розуміє, «на яких підставах виникли побоювання можливості війни».

За підсумками дискусії в Раді безпеки ООН не пропонувалося ухвалити жодного проєкту резолюції. Росія у будь-якому разі має право вето і майже гарантовано заблокувала б документ зі засудженням власних дій.