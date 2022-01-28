США попросили Радбез ООН зібратися через ситуацію в Україні.

Сполучені Штати запропонували обговорити «загрозливу поведінку Росії» поблизу українських кордонів.

 

                        Лінда Томас-Ґрінфілд

 

Сполучені Штати попросили Раду Безпеки Організації об'єднаних націй зібратися через ситуацію в Україні у понеділок, 31 січня. Про це у четвер, 27 січня, повідомило американське видання  Wall Street Journal з покликом на слова постійної представниці США в ООН Лінди Томас-Ґрінфілд (Linda Thomas-Greenfield). Вона заявила, що рішення було ухвалено після кількох тижнів «тісних консультацій» з Україною та партнерами в Радбезі ООН.

 

«Понад 100 тисяч російських військовиків розгорнуто на кордоні з Україною, а Росія бере участь в інших дестабілізуючих акціях, спрямованих проти України, створюючи явну загрозу міжнародному миру та безпеці. Члени Ради Безпеки повинні чітко вивчити факти та розглянути те, що поставлено на карту для України, Росії, Європи, а також для основних зобов’язань і принципів міжнародного порядку у разі подальшого вторгнення Росії в Україну», — заявила Лінда Томас-Ґрінфілд.

 

У заяві американської місії в ООН, яку цитує Wall Street Journal, зазначається, що США та їхні європейські союзники побоюються вторгнення Росії до України. Вони вимагають, щоб понад сто тисяч російських військовослужбовців відійшли від українського кордону. Вашінґтон також непокоїть скупчення російських військ у Білорусі. Тому, на переконання американської сторони, на засіданні необхідно обговорити питання, що «має вирішальне значення для міжнародного миру та безпеки». Зокрема, це «загрозлива поведінка Росії щодо України та нарощування російських військ на кордоні з Україною та в Білорусі». В американській дипмісії наголошують, що дії Росії навколо України «становлять пряму загрозу міжнародному миру і безпеці та Статуту ООН».

 

«Ми зобов'язуємося допомагати всім сусідам України у підготовці до будь-яких дій, які можуть виходити від Росії», – зазначила Лінда Томас-Ґрінфілд. Водночас вона висловила сподівання, що політична ситуація покращає і що Росія не нападатиме на Україну.

 

Росія могла б спробувати заблокувати зібрання, але публічне оголошення пані Томас-Ґрінфілд свідчить про те, що принаймні дев’ять із 15 членів РБ ООН підтримають проведення зустрічі, що дозволить її провести в будь-якому випадку. Російська місія при ООН не прокоментувала ініціативи дипмісії США розв’язати протистояння навколо України.

 

Раніше того ж дня німецька інформаційна аґенція DPA із покликом на дані західних спецслужб повідомила, що Росія останнім часом продовжувала високими темпами перекидати військовослужбовців до кордону з Україною та збільшила контингент у прикордонних районах до 112-120 тисяч. 

28.01.2022

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