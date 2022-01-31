Джонсон відмовився йти до демісії на тлі скандалу з вечіркою під час локдавну.

Британський прем’єр закликав дочекатися висновків поліції у цій справі.

Прем'єрміністр Великої Британії Борис Джонсон під час слухань у парламенті щодо скандальних вечірок на Давнінг-стріт під час локдавну відмовився подавати до демісії. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС.

Чиновниця британського уряду Сью Ґрей (Sue Gray) оприлюднила свою доповідь про світські заходи, які проходили в резиденції прем'єр-міністра на у розпал пандемії. Вона дійшла висновку, що працівники апарату прем'єрміністра та уряду дійсно іґнорували ними ж введені антиковидні обмеження, але при цьому в її доповіді не було жодних імен та подробиць. Сью Ґрей пояснила це тим, що розслідуванням цієї справи зайнялася поліція, яка попросила її не публікувати деталі.

Піти у відставку прем’єра закликав лідер фракції лейбористів Кір Стармер (Keir Starmer) під час засідання парламенту. Він заявив, що Джонсон «постійно порушував правила», «тримав усіх за дурнів» і що прем'єр «не відповідає посаді». Проти Джонсона висловилися і деякі члени його партії, в тому числі його попередниця на посаді прем’єрміністра Тереза ​​Мей.

Своєю чергою, Борис Джонсон, виступивши у парламенті, перепросився перед британцями, але до демісії, як того вимагала опозиція, не подав. Він запропонував дочекатися висновків поліції. Прем’єр зауважив, що британський парламент має значно важливіші проблеми до вирішення, ніж його відставка. Він заявив, що парламентарі могли б протидіяти «російській аґресії», а не роздмухувати скандали всередині країни.

«Я розумію, що думають люди у цілій країні щодо припущення, що те, що відбувається на Давнінг-стріт, було порушенням антиковідних правил. Я розумію, наскільки вони розгнівані з цього приводу. Я перепросився кілька разів, але я маю сказати, що ми повинні дочекатися результатів розслідування поліції», – заявив Борис Джонсон.

Наприкінці минулого року внаслідок журналістських розслідувань з'ясувалося, що під час карантину на Давнінг-стріт відбулося кілька вечірок. І це в той час, коли такі збори заборонялися правилами. Зокрема стало відомо, що група пацівників уряду вітала Джонсона з Днем ​​народження, і навіть подарувала йому святковий торт. Прем'єр та його соратники заперечують порушення законів.