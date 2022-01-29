Очікування

Василь МАХНО

 

 

навіть мокрим дощем як мокрим рядном

накривається зранку східне вікно

на столі – не хліб а крихти письма

хилитаються стебла зимових троянд

на них та зачохлених щоглах яхт

тримаються наше Різдво й зима

 

я не хочу заходити в пам’ять дощу

«не впустиш?» – запитую; каже: – «впущу»

а куди із ним можна дійти?

залишити стіл – чайник – дроздів

розполоханий штормом вчорашній дім

і його безмежні чотири кути?

 

я тримаю у вусі бляшаний звук

він народжений нам для каналів вух

барабанних перетинок – щоби на засови

і якщо цей шторм увійде у дім

будуть стіни триматися на воді

а фундамент і дах – на чесному слові

 

будуть вірші писатися з хлібних крихт

будеш мати поживу і може рихт

переживши дощі – шторми – снігопади

де ж там двері в дощі і де ж замки

в бубен даху гатить течія ріки

ми живемо в нестримності водопаду

 

в домі завжди невчасно вечеря й обід

крихти речень – з тижневою цвіллю хліб

перша зірка – наш м’ятний льодяник

медівник що потоне у згуслих медах

і проросла пшениця й промоклий дах

ледь помащено снігом сметани

 

по дощах зі штормом приходять сніги

як дзвіночок на шиї – як слід від ноги

наростають корою зі слів та речень

наш розхитаний дім зблідне за ніч

з усібіч ці сніги – так вони з усібіч

із зимової музики  – із порожнечі

 

нагрівається чайник – свистить і свистить

доведеться цей сніг із троянд змести

гріти чаєм трахеї та бронхи

знову вірші писати й чекати штормів

і дивитися зранку як хмари корів

одягнулися в білі панчохи

 

 

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