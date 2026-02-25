Колишній генсек Ради Європи Яґланд вчинив спробу самогубства через «файли Епштейна».

Наразі він перебуває в шпиталі у важкому стані.

 

 

Колишнього генерального секретаря Ради Європи та експрем'єр-міністра Норвегії Торбйорна Яґланда (Thorbjorn Jagland) шпиталізовано після спроби накласти на себе руки. Про це повідомляє норвезьке видання iNyheter з покликом на власне джерело. За даними видання, стан політика оцінюється як важкий. Яким саме чином політик намагався вкоротити собі віку, наразі не повідомляється.

 

Торбйорн Яґланд вчинив спробу самогубства ще тиждень тому. Норвезька асоціація редакторів і низка головних редакторів норвезьких видань 17 лютого уклали з адвокатом політика Андерсом Брусветом (Anders Brosveet) угоду про нерозголошення інформації щодо цього інциденту. Проте iNyheter вирішило врешті-решт опублікувати інформацію, пославшись на принципи свободи преси.

 

Інцидент відбувся на тлі кримінального переслідування Яґланда. 12 лютого йому було висунуто звинувачення у масштабній корупції, пов'язаній з його відносинами з американським фінансистом, організатором контрабанди та сексуальної експлуатації неповнолітніх Джеффрі Епштейном. Того ж дня поліція провела обшуки в помешканні політика в Осло і в об’єктах його нерухомості в Рісере.

 

Для розслідування корупційної справи норвезьке відомство у справах боротьби з економічними злочинами Økokrim надіслало листа до Ради Європи з проханням зняти з Ягланда імунітет. Імунітет був знятий за день до проведення обшуків.

 

Згідно з матеріалами справи, в період з 2011 до 2018 року Яґланд і члени його родини неодноразово користувалися приватними апартаментами Епштейна в Парижі та Нью-Йорку, а також зупинялися на його віллі в Палм-Біч у Флориді. Епштейн, імовірно, оплачував дорожні витрати родини експрем’єра Норвегії. Також повідомляється, що Яґланд звертався до Епштейна по допомогу в отриманні банківського кредиту.

25.02.2026

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Надто легка самотність
Єва Райська
...Прокидаюсь, бо чую мелодійний, голосний спів. Відчиняю вікно. Слухаю... Вловлюю декілька ромських слів «шукар  чгайорі» і знову вслухаюсь в евфонію та благозвучність музики, що так гарно відлунює цієї глухої ночі.
23.02.26 | | Штука
Вип'єш зі мною келишок вина?
Левко Довган
«Кожен носить своє місце праці з собою, ми вже не можемо втекти від неї». Вино спожити – це ж не про робочий час, чи не так? А де його взяти той, інший?..
23.02.26 | | Дискурси
У пошуках Антонича та води
Наталія Кіх
Андруховичу у «Дванадцяти обручах» вдалося переконати мене, що найважливіші поети ніколи нас не покидають. Вони завжди поруч. Таке часто трапляється і з книжками: вони появляються у твоєму житті саме в необхідний момент.
22.02.26 | | Штука
Подвижник української ідеї в Литві
Іван ЮЗИЧ
Нині сповнилось би 85 років Юрію Паньківу (22.02.1941, Львів – 6.03.2023, Вільнюс), активісту Громади українців Литви
22.02.26 | | Минуле
Музей ілюзії
Віталій Портников
Ілюзія ніколи не зможе перемогти. Життя завжди переможе і смерть, і брехню – тому вам варто бути на його боці, якщо хочете вижити і не загубити самого себе.
22.02.26 | | Дискурси
Література і мова
Юрій Тарнавський
В міжнародний день материнської мови – програмна стаття з 1972 року Юрія Тарнавського, кібернетика-лінгвіста та поета і прозаїка, члена Нью-йоркської групи
21.02.26 | | Минуле
Поміж воєн
Ростислав Шпук
Це не про смерть. Це про покоління, в реаліях якого білі смуги були значно вужчі й траплялись рідше...  
21.02.26 | | Дискурси
Повернення Одіссея
Василь МАХНО
повештавшись по різних сторонах, яке це щастя берег визирати: у звуках, що доносяться із флейт, якщо ти мандрівник, як Одіссей, якщо тобі куди є повертати.  
21.02.26 | | Дискурси

© 2026 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.