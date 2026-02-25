Колишній генсек Ради Європи Яґланд вчинив спробу самогубства через «файли Епштейна».

Наразі він перебуває в шпиталі у важкому стані.

Колишнього генерального секретаря Ради Європи та експрем'єр-міністра Норвегії Торбйорна Яґланда (Thorbjorn Jagland) шпиталізовано після спроби накласти на себе руки. Про це повідомляє норвезьке видання iNyheter з покликом на власне джерело. За даними видання, стан політика оцінюється як важкий. Яким саме чином політик намагався вкоротити собі віку, наразі не повідомляється.

Торбйорн Яґланд вчинив спробу самогубства ще тиждень тому. Норвезька асоціація редакторів і низка головних редакторів норвезьких видань 17 лютого уклали з адвокатом політика Андерсом Брусветом (Anders Brosveet) угоду про нерозголошення інформації щодо цього інциденту. Проте iNyheter вирішило врешті-решт опублікувати інформацію, пославшись на принципи свободи преси.

Інцидент відбувся на тлі кримінального переслідування Яґланда. 12 лютого йому було висунуто звинувачення у масштабній корупції, пов'язаній з його відносинами з американським фінансистом, організатором контрабанди та сексуальної експлуатації неповнолітніх Джеффрі Епштейном. Того ж дня поліція провела обшуки в помешканні політика в Осло і в об’єктах його нерухомості в Рісере.

Для розслідування корупційної справи норвезьке відомство у справах боротьби з економічними злочинами Økokrim надіслало листа до Ради Європи з проханням зняти з Ягланда імунітет. Імунітет був знятий за день до проведення обшуків.

Згідно з матеріалами справи, в період з 2011 до 2018 року Яґланд і члени його родини неодноразово користувалися приватними апартаментами Епштейна в Парижі та Нью-Йорку, а також зупинялися на його віллі в Палм-Біч у Флориді. Епштейн, імовірно, оплачував дорожні витрати родини експрем’єра Норвегії. Також повідомляється, що Яґланд звертався до Епштейна по допомогу в отриманні банківського кредиту.