Творець радянської термоядерної бомби вчинив самогубство.

Що саме його підштовхнуло Григорія Клінішова до рішення понакласти на себе руки – наразі невідомо.

Один із творців першої радянської двоступінчастої термоядерної бомби РДС-37 Григорій Клінішов знайдений мертвим у Москві. Про це повідомило російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на екстрені служби. Тіло 92-річного Клінішова знайшли у помешканні на Космодаміанській набережній у Москві.

«У квартирі на Космодаміанській набережній знайдено мертвим Григорія Клінішова. Смерть фізика-ядерника настала внаслідок самогубства. Він залишив передсмертну записку, яка була поруч із тілом. У ній чоловік попрощався з рідними», – повідомив співрозмовник агентства.

Григорій Клінішов народився 1930 року. Він кандидат фізико-математичних наук, лауреат Ленінської премії 1962 року. Клінішов не лише брав участь у створенні РДС-37, а й розробив кілька типів термоядерних зарядів бомб наступних поколінь.

Випробування РДС-37 відбулося у листопаді 1955 року на Семипалатинському випробувальному полігоні. Скидання бомби здійснив бомбардувальник Ту-16. Тоді через ударну хвилю було пошкоджено будівлі в 59 населених пунктах, а кілька десятків людей отримали травми. Відомо про загибель трирічної дитини та одного військовослужбовця.