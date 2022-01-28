Український супутник, запущений SpaceX, розрядився через брак сонячного проміння.

Конструкторське бюро "Південне" підтвердило інформацію про проблеми із живленням у супутника "Січ-2-1", запущеного в космос ректою Falcon 9 компанії SpaceX: апарат розташувався невдало, батареї отримують недостатньо сонячного проміння.

Про це йдеться у повідомленні КБ "Південне" у facebook.

"13 січня 2022 року, о 18:51:58 за київським часом, у результаті кластерного пуску ракета-носій Falcon 9 вивела український супутник дистанційного зондування Землі «Січ-2-1» на розрахункову орбіту. Після відокремлення космічного апарата з ним було встановлено зв’язок та отримано телеметричну інформацію, що підтвердила працездатність бортової апаратури. Ряд зовнішніх чинників, пов’язаних з особливостями кластерного запуску, не дозволив встановити стійкий зв'язок з космічним апаратом під час критично важливих перших сеансів і забезпечити своєчасну побудову його штатної орієнтації. Орієнтація залишилася такою, коли на робочі поверхні сонячної батареї потрапляє лише відбите від поверхні Землі сонячне випромінювання або короткочасне пряме випромінювання під досить малим кутом. Поєднання цих факторів призвело до негативного впливу на енергетичний баланс апарата", – поінформували в конструкторському бюро.

Апарат після виникнення проблеми перезавантажився і повернувся на зв'язок.

"Закладені ще на етапі розроблення та створення космічного апарата інженерні рішення й алгоритми роботи дозволили «Січ-2-1» провести самостійне перезавантаження та поновити свою працездатність в енергозберігальному режимі. За результатами наступних сеансів зв’язку відмов бортової апаратури не виявлено", – розповіли на "Південному".

Конструктори запевняють, що весною "Січ-2-1" має запрацювати повноцінно.

"Моделювання динаміки руху космічного апарата по орбіті з урахуванням впливу зовнішніх факторів (взаємодії космічного апарата з магнітним полем Землі, гравітаційних та аеродинамічних впливів) свідчить про те, що протягом 1-2 місяців просторове положення стане сприятливим для накопичення електроенергії, що дасть можливість привести орієнтацію до штатної. Наразі спеціалісти Національний центр управління та випробувань космічних засобів разом з фахівцями ДП «КБ «Південне» забезпечують зв'язок з космічним апаратом та аналізують телеметричну інформацію, готуючись до продовження льотних випробувань", – запевнили розробники.

Як писав Z, 13 січня із мису Канаверал стартувала ракета Falcon 9 компанії SpaceX із українським супутником "Січ-2-30" на борту. Для України він став першим за 10 років.

Супутник "Січ-2-30" розробило у Дніпрі конструкторське бюро "Південне". Фактично, новий апарат є покращеною копією свого попередника "Січ-2", який запустили у 2011-му із російської пускової бази "Ясний" (за 16 місяців він вийшов із ладу).

Розробку супутника “Січ 2-30 (2-1)” розпочали у 2013 році; його мали запустити 2017 року. Питання реалізації проєкту із запуску українського супутника "Січ-2-1” (пізніше перейменованого на “Січ-2-30”) ініціювали під час виїзного засідання у Дніпрі, яке відбулося у березні 2020 року.

У лютому 2021 року стало відомо, що Україна проводить перемовини з компанією американського бізнесмена Ілона Маска SpaceX щодо запуску власного супутника "Січ-2-30" у грудні 2021 року.

31 травня "Південне" уклало контракт на запуск супутника.