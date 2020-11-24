Гендиректор КБ "Південне" помер через ускладнення від COVID-19.

 

Генеральний директор конструкторського бюро "Південне" Олександр Дегтярев помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.

 

Про це повідомили в Офісі Президента України.

 

 

"Ще одна втрата. Ще один біль. Сьогодні зловісний COVID-19 забрав ще одного українця – Олександра Дегтярева, генерального директора КБ "Південне", – йдеться у заяві ОП.

 

Представники ОП зазначили, що Дегтярев був одним із найбільш досвідчених фахівців нашої аерокосмічної галузі: "Він розумів на сто відсотків, як важливо інтегрувати Україну до глобальної роботи з розширення можливостей людства в космосі".

 

Гендиректор КБ "Південне" Олександр Дегтярев народився 1951 року в Росії. Навчався в Санкт-Петербурзі (тоді Ленінград) за спеціальністю "двигуни літальних апаратів", а відтак продовжив здобувати освіту у Дніпропетровському національному університеті.

 

Згодом Дегтярев стажувався у низці аерокосмічних компаній США та Франції. Після навчання пішов працювати у конструкторське бюро "Південне". Пройшов шлях від інженера до генерального конструктора – генерального директора підприємства.

 

У КБ "Південне" зазначили, що за десять років головування підприємство "перетворилося на сучасний науково-технічний центр". Зокрема, Україна спільно з США змогла запустити ракету-носій "Антарес", яка доправляє вантажі на МКС.

 

За своє життя Олександр Дегтярев написав близько 200 наукових публікацій на тему розробки ракетних комплексів, став автором 50 винаходів і патентів, які покладено в основу технології створення конкурентоспроможних ракетно-космічних комплексів.

 

24.11.2020

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