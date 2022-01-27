ФРН нарешті готова запровадити санкції проти «Північного потоку-2» у разі російської агресії в Україні.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналєна Бербок закинула Росії, що та «без зрозумілих причин» стягнула до кордонів України понад 100 тисяч військовиків.

 

 

Німеччина готова внести проєкт «Північний потік-2» до списку антиросійських санкцій у разі вторгнення РФ в Україну. З такою заявою виступила у четвер у Бундестазі міністерка закордонних справ ФРН Анналєна Бербок – повідомило німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung.

 

«У нас є весь спектр відповідей, включно з "Північним потоком-2". Так, ми прагнемо в будь-який час до діалогу, але у світлі нинішньої ситуації потрібна жорсткість», – зазначила пані Бербок.

 

Міністерка закинула Росії, що та стягнула до кордонів України понад 100 тисяч військовиків і розмістила сили в Білорусі. «Це важко потрактувати як щось інше, окрім погрози, якщо сотня тисяч солдатів з танками та гарматами зосереджена біля кордону України без зрозумілих причин», – сказала вона в Бундестазі. Анналєна Бербок також виступила проти вимог Росії щодо «так званих гарантій безпеки, які несумісні з європейським порядком безпеки».

 

Будівництво газогону «Північний потік-2» повністю завершилося 10 вересня 2021 року, а 29 грудня голова «Газпрому» Олексій Міллер повідомив, що завершено заповнення газом другої нитки газогону і він готовий до початку експлуатації. Проте, щоб розпочати перекачування газу, оператору «Північного потоку-2» необхідно отримати схвалення німецького регулятора.

27.01.2022

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