Російська вакцина в півтора раз збільшує ризик ковіду від дельта-штаму порівняно з невакцинованими.

Негативну ефективність коронавірусної вакцини "ЭпиВакКорона" виявили перші за весь цей час дослідження науковців з Санкт-Петербурга: ймовірність заразитися дельта-штамом коронавірусу і захворіти ковідом серед вакцинованих цією вакциною на 40% вища, ніж в невакцинованих.

Російська «ЭпиВакКорона» («ЭПИтопная ВАКцина против КОРОНАвирусной инфекции»)— пептидна вакцина (тобто, містить пептиди – синтетичні фрагменти S-білка коронавірусу, «зшиті» з носієм) проти COVID-19, створена Центром «Вектор» та зареєстрована в Росії 13 жовтня 2020 року без проведення клінічних досліджень ефективності. Попри те, що за ці 25 місяців за інформацією виробника в медичний обіг запущено 13 млн доз цієї вакцини, даних про те, наскільки вона забезпечує захист вакцинованих досі не було. Лиш 24 січня ц.р. співробітники Європейського університету в Санкт-Петербурзі та Медичного інституту ім. Березіна Серґєя опублікували підсумки дослідження з жовтні 2021 року. У дослідженні йдеться про 1198 мешканців Санкт-Петербурга, які мали симптоми ковіду з підтвердженою коронавірусною інфекцією та були спрямовані на комп'ютерну томографію до амбулаторних центрів. Лікарі збирали дані про стан здоров'я пацієнтів, статус вакцинації (і чи хворів пацієнт ковідом у минулому) та тип щеплення. До контрольної групи (2747 осіб) включили учасників іншого дослідження, в той час проводили науковці Європейського університету, яке встановлювало поширеність антитіл до коронавірусу. Потім дослідники оцінювали, як вакцини захищають від симптоматичного перебігу коронавірусної інфекції та ураження легень. Автори враховували вік, стать та інформацію про попереднє захворювання.

За цими даними вирахували ефективність чотирьох російських вакцин ("Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" та "КовиВак") у запобіганні захворюванню дельта-штамом коронавірусу. Ефективність повного курсу вакцинації становила:

"Спутник V" – 58%,

"Спутник Лайт" – 50%,

«КовиВак» – 38%

«ЭпиВакКорона» – мінус 40%.

Препринт дослідження опублікували на medRxiv.