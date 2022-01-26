США передали Росії письмову відповідь на пропозиції Москви щодо безпеки.

Документ був скоординований з Україною та американськими союзниками з НАТО.

 

   

 

У середу, 26 січня, амбасадор Сполучених Штатів у Москві Джон Салліван передав письмову відповідь на російські пропозиції з питань безпеки в Європі. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Передача документа відбулася в ході зустрічі Саллівана зі заступником міністра закордонних справ РФ Олександром Грушком у середу, 26 січня.

 

МЗС Росії не повідомило жодних деталей щодо змісту переданого американським амбасадором документа. Тим часом державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив того ж дня на пресконференції у Вашінґтоні, що у відповіді містяться пропозиції щодо взаємних заходів зі забезпечення прозорості розміщення сил на території України. Він наголосив, що і Росія, і Україна мають право самі обирати, членами яких альянсів вони бажають бути.

 

Блінкен також наголосив, що документ був скоординований з Україною та американськими союзниками з НАТО.

 

Американський держсекретар знову закликав Росію утриматися від військової аґресії проти Києва і заявив, що ймовірність такого розвитку подій залишається високою через продовження концентрації російських військ на кордонах України. За словами Блінкена, у разі вторгнення США готові застосувати проти Росії жорсткі економічні санкції, які, зокрема, торкнуться сфери оборони.

 

Окрім того, американський держсекретар розповів, що США готові подбати про те, щоб глобальне енергетичне постачання не було порушено у разі російського вторгнення в Україну. Він також повідомив, що амбасада США в Україні залишиться відкритою.

 

Блінкен зазначив, що США не мають наміру публікувати текст своєї відповіді Росії, щоб залишити можливості для перемовин. «Від Росії залежить, якою буде відповідь. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації. Ми надаємо перевагу дипломатії», – сказав Блінкен на пресконференції.

 

Нагадаємо, що 17 грудня МЗС Росії оприлюднило пакет вимог щодо гарантій безпеки для Росії. Серед іншого, він передбачає відмову НАТО від подальшого розширення на схід, а головне – прийняття до свого складу України. Так само Північноатлантичний альянс, згідно з російськими пропозиціями, мав би відмовитися від ведення військової діяльності (зокрема й військових навчань) на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії. А також відмовитися від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких може бути вражена територія Росії. 26 грудня російський президент Володимир Путін заявив, що за відмови США і НАТО від пропозицій Росії відповідь Москви «може бути різною» і залежатиме «від тих пропозицій, які зроблять мені наші військові експерти».

26.01.2022

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