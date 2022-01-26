На Львівщині почали діяти обмеження «червоної» зони карантину.

 

У Львівській області від сьогодні, 26 січня, через стрімке поширення коронавірусу посилили карантинні обмеження. Відповідне рішення обласна комісія ТЕБ і НС прийняла напередодні, оскільки було зафіксоване перевищення показників «червоної» зони за динамікою рівня госпіталізацій хворих та відсотком виявлення нових випадків захворювання, повідомили у Львівській ОДА.

 

 

Так, з 26 січня комісія ТЕБ і НС рекомендувала:

 

– усі навчальні заклади, крім дитсадків, до 4 лютого перевести на дистанційне навчання; 

 

– закладам профтехосвіти рекомендовано перейти на змішану форму навчання;

 

– заборонити приймати відвідувачів розважальним закладам;

 

– перевозити в громадському транспорті лише сидячих і не більше як 50% стоячих пасажирів.

 

– перебувати у громадських місцях у масках.

 

Додамо, додаткові карантинні обмеження сьогодні також ввели у Тернополі.

 

 

«За результатами роботи штабу прийнято ряд додаткових обмежень на території громади. Згідно з критеріями МОЗ, зараз Тернопіль належить до «помаранчевої» зони, тому ми повинні запроваджувати додаткові обмеження для того, щоб розірвати ланцюг захворюваності», – розповів голова Тернопільської громади Сергій Надал.

 

Зокрема, з 26 січня у Тернополі заборонено:

 

– робота закладів харчування після 22:00 (окрім роботи на винос та доставки);

 

– масові зібрання: дискотеки і святкові події;

 

– робота кінотеатрів та інших закладів культури з заповненістю залів більше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

 

– відвідування ТРЦ без Covid-сертифікатів або негативного результату ПЛР-тесту.

 

При цьому весь персонал закладів громадського харчування, торгівлі та інших закладів побутового обслуговування населення (крім товарів першої необхідності) повинен бути на 100% вакцинований від коронавірусу.

 

Від сьогодні у Тернополі учні 5-11 класів за необхідності навчатимуться дистанційно, а учні 1-4 класів – у звичайному форматі. Рішення про перехід на онлайн-навчання керівники шкіл прийматимуть самостійно – відповідно до ситуації із захворюваністю. Садочки ж працюватимуть у звичному режимі.

 

Зазначимо, що на Івано-Франківщині «червоний рівень» епіднебезпеки був введений у понеділок,  24 січня.

 

На Івано-Франківщині заборонена:

 

– робота закладів громадського харчування, крім адресної доставки та замовлень;

 

– робота закладів освіти, в яких повністю вакциновані менш як 100% співробітників;

 

– робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

 

– робота закладів освіти, крім дитячих садків та початкових класів шкіл;

 

– робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів та фітнес-центрів;

 

– проведення масових заходів;

 

– робота закладів культури.

 

При цьому обмеження не застосовують у тих випадках, коли 100% співробітників і відвідувачів повністю вакциновані і мають "зелений" Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген (дійсний 72 години), або сертифікат про одужання.

 

При цьому продовжують діяти обмеження, які забороняють:

 

– роботу закладів освіти, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% здобувачів освіти та співробітників;

 

– перебування на вулицях без документів, що засвідчують особу;

 

– самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації.

 

Ці правила не скасовують навіть за наявності Covid-документів.

 

Фото loda.gov.ua, facebook.com/Ternopil.rada

26.01.2022

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