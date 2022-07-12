Хорватія з наступного року долучиться до  єврозони.

На думку Рада ЄУ, країні вдалося виконати всі передумови для вступу до валютної унії.

Рада Європейської Унії на рівні міністрів фінансів країн-членів остаточно затвердила правові акти, необхідні для приєднання Хорватії до зони євро з першого січня 2023 року. Про це повідомило радіо Deutschlandfunk з покликом на опубліковану у вівторок, 12 липня, заяву пресслужби Ради ЄУ.

У заяві наголошується, що один із актів встановлює обмінний курс нинішньої хорватської валюти – куни – на рівні 7,53450 куни за один євро. Це відповідає поточному курсу.

Таким чином Хорватія стане 20-ю країною, яка вступить до єврозони. Наразі останньою країною, яка запровадила в себе євро була Литва, це сталося 2015 року. 21 країною єврозони претендує стати Болгарія.

На початку червня Європейська Комісія вирішила, що Загреб зумів виконати всі критерії, необхідні для переходу на загальноєвропейську валюту. Місяцем пізніше депутати Європарламенту дали згоду на запит Хорватії щодо долучення до зони євро з початку наступного року.

Раніше цього року Національний банк Хорватії репрезентував хорватський набір монет євро та євроцентів. Дизайн національної сторони монет відображатиме узгоджені раніше мотиви. Для монети в два євро – це карта Хорватії, для монети в один євро – зображення куниці, для монет у 50, 20 та 10 євроцентів – портрет знаменитого вченого Ніколи Тесли, а для монет у п'ять, два та один євроцент – колаж з літер глаголичної абетки. При цьому тлом усіх монет є зображення шаховниці – герба Хорватії.

Хорватія долучається до єврозони в момент максимального послаблення єдиної грошової одиниці Європейської Унії. Вперше за двадцять років курс євро щодо долара опустився до рівня один до одного.