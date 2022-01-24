Президент Вірменії Армен Саркісян подав до демісії.

Він поскаржився на брак повноважень, аби бути реальним гарантом Конституції.  

 

 

Президент Вірменії Армен Саркісян подав у до демісії. Про це повідомив інформаційний портал News.am з покликом на заяву, яку глави вірменської держави опублікував на своєму офіційному сайті. Він заявив, що на цій посаді йому бракує повноважень, тож він не здатен впливати на політику країни та питання війни та миру.

 

«Може виникнути питання: чому президент не зумів вплинути на політичні події, що призвели нас до нинішньої загальнонаціональної кризи? Причина знов-таки очевидна – відсутність відповідних інструментів, інструментів, якими будь-який державний чиновник наділений лише одним документом – Конституцією. Коріння низки наших важливих проблем закладене саме у чинному Основному законі. У нас склалася парадоксальна ситуація, коли президентові доводиться бути гарантом державності, фактично не маючи якихось реальних інструментів. Конституція також передбачає верховенство одного інституту над іншим, створює перешкоди для участі відомих спеціалістів з діаспори в управлінні державними установами історичної Батьківщини тощо», – наголошується в президентській заяві.

 

68-річний Армен Саркісян очолював державу з весни 2018 року. У 1996-1997 роках він чотири місяці обіймав посаду прем'єр-міністра.

 

У 2018 році, майже одразу після обрання Саркісяна президентом, у Вірменії до влади внаслідок масових протестів прийшов чинний прем'єрміністр Нікол Пашинян. Між двома політиками всі ці роки тривав конфлікт. Очевидно, він і став причиною відставки президента.

 

Вірменія — парламентська республіка, президентська посада має переважно церемоніальне значення. На неї можна бути обраним лише один раз, на семирічний термін.

 

Вже за каденції Саркісяна було створено комісію з конституційних змін. Політик висловив сподівання, що після можливих поправок до Конституції наступному президентові вдасться працювати «у більш збалансованому середовищі», а в країні вдасться «створити систему стримувань та противаг».

 

Відповідно до законодавства країни, президент обирається депутатами парламенту. Глава держави подає прохання про свою демісію також до парламенту. Відставка вважається прийнятою з моменту її оприлюднення. До вступу на посаду нового президента його обов’язки виконує голова парламенту.

 

Позачергові вибори проводяться не раніше як через 25 і пізніше як за 35 днів після відкриття вакансії на посаду президента.

24.01.2022

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