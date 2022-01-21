У Львові середня та старша школа переходять на дистанційне навчання.

У Львові через ріст захворювання на Covid-19 серед дітей з понеділка, 24 січня, учні 5-11 класів перейдуть на дистанційне навчання. Відповідне рішення сьогодні, 21 січня, прийняла міська комісія з ТЕБ і НС, повідомив на брифінгу голова громади Андрій Садовий.

На дистанційний режим роботи з понеділка у місті також перейдуть усі гуртки закладів позашкільної освіти та музичних шкіл.

Рішення про молодшу школу, за словами міського голови, будуть розглядати з понеділка.

"Ситуація з ковідом є не просто загрозливою – такої динаміки ми ще у Львові за два роки не бачили. Сьогодні на ранок 27 тисяч дітей не прийшли до школи. Хворих орієнтовно 10 тисяч", – заявив на брифінгу міський голова Львова Андрій Садовий.

Близько 15% учнів львівських шкіл мають Covid-19, підозру, перебувають на самоізоляції або мають респіраторне захворювання. Так, вісім шкіл самостійно прийняли рішення перейти на дистанційне навчання. У ще 40 школах – 125 класів, учнів яких скерували на самоізоляцію, повідомив перед засіданням комісії перший заступник міського голови Андрій Москаленко.

За його словами, питома вага дітей у загальній кількості хворих у львівській громаді сягнула 10% і продовжує збільшуватися, хоча під час попередніх хвиль була на рівні 5%.

«Ми на Пилипа Орлика відкрили ковідне дитяче відділення, і вже є 23 пацієнти. Охматдит практично доходить вже до піку (заповнення, – ред.) – прокоментував ситуацію Андрій Садовий. – Хоча нема великої кількості захворілих у місті – 304 людей на сьогодні (йдеться про кількість шпиталізованих хворих), спостерігаємо серйозний ріст захворюваності серед дітей».

У міській раді вважають, що ми спостерігаємо початок розгортання нової хвилі, яка досягне піку за півтора тижня. На сьогодні 10% водіїв громадського транспорту та 8% двірників мають підтверджений ковід або підозру. Захворіли також заступники мера, кілька керівників департаментів міської ради.

Відтак містян закликають утримуватися від участі в подіях чи відвідуванні закладів, де потенційно очікується скупчення людей, а також дотримуватися маскового режиму.

Фото city-adm.lviv.ua, varianty.lviv.ua, unian.ua