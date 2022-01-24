Галицькі хроніки COVID-19: 24 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 504 523 хворих на сovid-19; за минулу добу – 4 462 нових.

З них: 2 036 – на Львівщині, 661 – на Тернопіллі та 1 765 – на Івано-Франківщині.

Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 557 (з початку пандемії).

За минулу добу – 8 нових: 6 – у Львівській області, 0 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області.

Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29% (за весь час пандемії).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 116 564 (з початку пандемії), нових за добу – 661

Тернопіль – 71 особа

Бережанський район – 31 особа

Борщівський район – 46 осіб

Бучацький район – 31 особа

Гусятинський район – 31 особа

Заліщицький район – 55 осіб

Збаразький район – 16 осіб

Зборівський район – 31 особа

Козівський район – 35 осіб

Кременецький район – 20 осіб

Лановецький район – 25 осіб

Монастириський район – 26 осіб

Підволочиський район – 15 осіб

Підгаєцький район – 7 осіб

Теребовлянський район – 50 осіб

Тернопільський район – 73 особи

Чортківський район – 76 осіб

Шумський район – 17 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 240 492 (з початку пандемії), нових за добу – 2 036

Львів – 1192 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:

24 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 147 467 (з початку пандемії), нових за добу – 1 765

Івано-Франківськ – 199 осіб

Тисменицький район – 145 осіб

Надвірнянський район – 172 особи

Снятинський район – 86 осіб

Косівський район – 92 особи

Калуський район – 29 осіб

Долинський район – 233 особи

Галицький район – 215 осіб

Коломийський район – 310 осіб

Рожнятівський район – 30 осіб

Богородчанський район – 109 осіб

Городенківський район – 74 особи

Верховинський район – 1 особа

Рогатинський район – 70 осіб

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)