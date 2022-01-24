Галицькі хроніки COVID-19: 24 січня 2022 р.

Станом на нинішній ранок, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 504 523 хворих на сovid-19; за минулу добу – 4 462 нових.
З них: 2 036 – на Львівщині, 661 – на Тернопіллі та 1 765 – на Івано-Франківщині.
Загальна кількість зафіксованих летальних випадків в Галичині внаслідок ускладнень коронавірусної хвороби – 11 557 (з початку пандемії).
За минулу добу – 8 нових: 6 – у Львівській області, 0 – у Тернопільській області, 2 – в Івано-Франківській області.
Смертність від соvid-19 в Галичині становить 2,29% (за весь час пандемії).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 116 564 (з початку пандемії), нових за добу – 661
Тернопіль – 71 особа
Бережанський район – 31 особа
Борщівський район – 46 осіб
Бучацький район – 31 особа
Гусятинський район – 31 особа
Заліщицький район – 55 осіб
Збаразький район – 16 осіб
Зборівський район – 31 особа
Козівський район – 35 осіб
Кременецький район – 20 осіб
Лановецький район – 25 осіб
Монастириський район – 26 осіб
Підволочиський район – 15 осіб
Підгаєцький район – 7 осіб
Теребовлянський район – 50 осіб
Тернопільський район – 73 особи
Чортківський район – 76 осіб
Шумський район – 17 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 240 492 (з початку пандемії), нових за добу – 2 036
Львів – 1192 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
24 січня 2022 р. (08:00): всього випадків – 147 467 (з початку пандемії), нових за добу – 1 765
Івано-Франківськ – 199 осіб
Тисменицький район – 145 осіб
Надвірнянський район – 172 особи
Снятинський район – 86 осіб
Косівський район – 92 особи
Калуський район – 29 осіб
Долинський район – 233 особи
Галицький район – 215 осіб
Коломийський район – 310 осіб
Рожнятівський район – 30 осіб
Богородчанський район – 109 осіб
Городенківський район – 74 особи
Верховинський район – 1 особа
Рогатинський район – 70 осіб
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 24 січня 2022 р. (загальні дані по областях), а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях (дані по містах та районах)
24.01.2022