США не виключають вжиття військових заходів у випадку агресії проти України.

 

Постійний представник Сполучених Штатів Америки при Організації Об'єднаних Націй Лінда Томас-Грінфілд не виключила вжиття військових заходів у відповідь на вірогідну агресію Росії.

 

 

 

Про це Томас-Грінфілд сказала у інтерв'ю молдовському Jurnal TV.

 

Голова представництва США наголосила, що Штати залишаються відданими дипломатичному способу врегулювання конфлікту.

 

"Якщо це не вдасться, то ви можете бути певні, що коли росіяни вступлять в Україну або вдадуться до будь-яких агресивних дій проти України, ми відповімо агресивно... Ми відповімо на будь-яку діяльність Росії проти України. І вони попереджені про наші кроки. Вони поінформовані про плани, які ми маємо. Ми сподіваємося, що нам не доведеться заходити так далеко", – заявила Томас-Грінфілд.

 

Відповідаючи на питання про вірогідність вжиття військових заходів у відповдіь на агресію Росії, американська дипломатка сказала: "Абсолютно. Ми підкреслили, що ми не виключаємо нічого, коли йдеться про нашу відповідь".

 

Томас-Грінфілд підсумувала: США доносять до російських співрозмовників, що вони "не сидітимуть тихенько", якщо Україна зазнає атаки.

 

23.01.2022

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