У Львові зніматимуть кінострічку про єврейську родину з ґетто під час війни.

 

На Львівщині, зокрема у Львові, навесні цього року відбудуться зйомки повнометражного фільму «Кімната Маріани» про життя єврейської родини з ґетто під час Другої світової війни. Про це сьогодні, 20 січня, повідомили представники міжнародної кінокомпанії LACO FILMS під час зустрічей із представниками влади.

 

 

Фільм «Кімната Маріани» – це міжнародний проєкт, до реалізації якого залучені міжнародна продакшн-компанія LACO FILMS, компанії CINEFRANCE, продюсер Жан-Люк Орм'єр (Франція) та Metro Communications, продюсер Давід Сільбер (Ізраїль). Режисером фільму є  Емануель Фінкель. Планують створити стрічку, що матиме успіх у прокаті. До зйомок планують залучити більше 300 людей. Бюджет фільму – понад 4 мільйони євро.

 

Історія кінострічки створена на реальних подіях, які відтворюють життя єврейської родини з ґетто під час Другої світової війни. Основні локації зйомки – на території Львівщини. Підготовку до зйомок планують на березі, а відбуватимуться вони мають з квітня до червня 2022 року.

 

«Велика частина зйомок буде відбуватися у Львові і триватиме впродовж кількох місяців, тому співпраця з мерією є дуже важливою для нас. Зараз ми оглядаємо різні локації, шукаємо найкращі місця, адже це дуже серйозне, міжнародне кіно», – розповів генеральний продюсер компанії LACO FILM Алексі Осмоловські під час зустрічі із міським головою Львова Андрієм Садовим.

 

«Будемо всіляко сприяти знімальному процесу, адже розуміємо, що це корисно для Львова. Для міста зйомки кожного фільму – це дуже добре, адже ви показуєте світу неймовірні локації і це притягує до нас все більше гостей», – сказав він.

 

Фільм буде знятий повністю українською мовою, обіцяють продюсери.

 

 

«Одна з головних героїнь є відомою французькою акторкою сучасності й вона з вересня минулого року спеціально для ролі у фільмі розпочала вчити українську мову для повного занурення глядача у автентичність тих часів», – розповів Алексі Осмоловські на зустрічі з головою ЛОДА Максимом Козицьким.

 

Фото loda.gov.ua, facebook.com/kozytskyy.maksym.official

20.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Втричі більше випадків деменції до 2050 року
Чинники ризику й зростання тривалості життя призводять до збільшення кількості хворих на Альцгеймера та інші типи деменції.
20.01.22 | | Наука
Ще не все про Моцарта
Юлія Баір
Український Моцартів дискурс — Моцарта світового і Моцарта львівського — підтримала і продовжила передноворічна прем’єра «Моцарта і Сальєрі» у Львівському академічному духовному театрі «Воскресіння».
18.01.22 | | Штука
Святвечір: тут живе традиція
Маріанна Душар
Готуючись до Водохресного святвечора, маємо гарну нагоду подивитися на те, якими сьогодні є наші гастрономічні традиції.
18.01.22 | | Україна
Воскресіння після геноциду
Олеся Ісаюк
"І навіть якщо знищите усі наші свідоцтва, то навіть німі віття дерев, навіть наші побілілі кості розкажуть, у яких ми жили часах". Фентезі занурює в історію Окситанії – але чи все нам там аж таке невідоме? 
18.01.22 | | Галичина
Jethro Tull «Thick As A Brick»
Ілько ЛЕМКО
Незабаром півстолітній ювілей другого альбому Jethro Tull, щодо якого досі нема ясності: концептуальний він чи пародійний. Ясно лиш, що він кльовий
18.01.22 | | Минуле
Людина отримала серце свині
Американські медики вперше здійснили ксенотрансплантацію: пересадили людині генетично змінене серце тварини.
18.01.22 | | Наука
Не Казахстан
Юрко ТИМЧУК
Поки в Женеві, Брюсселі та Відні росіяни говорили з європейцями й американцями про "гарантії безпеки", тобто ні про що, "рускій мір" згадав про свої споконвічні землі від півострова Мангишлак до ковзанки Медео. І тільки в Україні традиційно "лад і спокій" 
17.01.22 | | Україна
Собаки можуть відрізнити мову від нісенітниці
Дослідники вперше продемонстрували, що нелюдський мозок може вловлювати різницю між різними мовами, а також між мовою і схожою на неї нісенітницею.
17.01.22 | | Наука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.