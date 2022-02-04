У березні відбудеться прем’єра містичного трилера, який знімали у Львові.

 

У Львові 8 березня відбудеться прем’єра українського містичного трилера «Еґреґор», частину якого восени 2020 року знімали у місті. В одному з епізодів фільму знявся і міський голова Львова Андрій Садовий.

 

 

«Нью-йоркський детектив отримує зашифроване послання та авіаквиток до Києва від професора, з яким довгий час не спілкувався. Згодом з’ясовується, що професор нібито вчинив самогубство, а на його доньку полюють невідомі… Чи зможе детектив розплутати цей клубок суцільних таємниць і зустрітися віч-на-віч із найбільшим секретом свого власного життя», - йдеться у пресрелізі до офіціного трейлера.

 

 

Містичний трилер «Еґреґор» зняла компанія Solar Media Entertainment, режисером стрічки є Сергій Капралов.

 

Головні ролі виконали американський актор Омрі Роуз, відомий своєю участю у картинах «Непокора» і «Ліга справедливості», та українська актриса театру і кіно Олена Лавренюк – виконавиця головних ролей у фільмах «Dzidzio контрабас» і «Кава з кардамоном». У стрічці знялися також Валерія Караман – партнерка Віллема Дефо і Роберта Паттінсона у фільмі «Маяк» та Анджей Зелінський, відомий своїми ролями в серіалі «Ватага» виробництва HBO і фільмі «Піаніст» Романа Поланскі.

 

 

Кінострічку знімали в Україні, Польщі та США. У Львові сцени знімали восени 2020 року. Тоді в одній з епізодичних ролей знявся міський голова Львова Андрій Садовий.

 

«Чемно вичекав і не робив спойлерів. Ще у 2020-му отримав новий досвід. Зіграв самого себе у містичному трилері «Еґреґор». Тепер знаю, що таке камео. Що з цього вийшло побачимо на прем’єрі…», – написав він на своїй facebook-сторінці.

 

Прем’єра фільму відбудеться 10 березня 2022 року. А 8 березня у львівському кінотеатрі «Планета кіно» у ТРЦ Forum Lviv відбудеться допрем’єрний показ стрічки.

 

Фото usfa.gov.ua, facebook.com/andriy.sadovyi

04.02.2022

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