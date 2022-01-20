Міністерство охорони здоров'я оголосило про спалах ковіду в Україні.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про спалах пандемії COVID-19 в Україні.

Про це Ляшко сказав на брифінґу, присвяченому перебігу епідемії в Україні, повдіомляє аґенція УНН.

"В країні розпочався спалах. Епіцентр спалаху – західна Україна. Найбільш ускладнена епідситуація – в Івано-Франківській області", – заявив Ляшко.

Зі слів міністра, негативна динаміка спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

"Наприкінці грудня та на початку січня в нас було за тиждень по 30 тисяч випадків. Цього тижня вже за два дні 30 тисяч випадків", – додав він.