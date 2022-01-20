Міністерство охорони здоров'я оголосило про спалах ковіду в Україні.

 

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив про спалах пандемії COVID-19 в Україні.

 

 

Про це Ляшко сказав на брифінґу, присвяченому перебігу епідемії в Україні, повдіомляє аґенція УНН.

 

"В країні розпочався спалах. Епіцентр спалаху – західна Україна. Найбільш ускладнена епідситуація – в Івано-Франківській області", – заявив Ляшко.

 

Зі слів міністра, негативна динаміка спостерігається у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях.

 

"Наприкінці грудня та на початку січня в нас було за тиждень по 30 тисяч випадків. Цього тижня вже за два дні 30 тисяч випадків", – додав він.

 

20.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Ще не все про Моцарта
Юлія Баір
Український Моцартів дискурс — Моцарта світового і Моцарта львівського — підтримала і продовжила передноворічна прем’єра «Моцарта і Сальєрі» у Львівському академічному духовному театрі «Воскресіння».
18.01.22 | | Штука
Святвечір: тут живе традиція
Маріанна Душар
Готуючись до Водохресного святвечора, маємо гарну нагоду подивитися на те, якими сьогодні є наші гастрономічні традиції.
18.01.22 | | Україна
Воскресіння після геноциду
Олеся Ісаюк
"І навіть якщо знищите усі наші свідоцтва, то навіть німі віття дерев, навіть наші побілілі кості розкажуть, у яких ми жили часах". Фентезі занурює в історію Окситанії – але чи все нам там аж таке невідоме? 
18.01.22 | | Галичина
Jethro Tull «Thick As A Brick»
Ілько ЛЕМКО
Незабаром півстолітній ювілей другого альбому Jethro Tull, щодо якого досі нема ясності: концептуальний він чи пародійний. Ясно лиш, що він кльовий
18.01.22 | | Минуле
Людина отримала серце свині
Американські медики вперше здійснили ксенотрансплантацію: пересадили людині генетично змінене серце тварини.
18.01.22 | | Наука
Не Казахстан
Юрко ТИМЧУК
Поки в Женеві, Брюсселі та Відні росіяни говорили з європейцями й американцями про "гарантії безпеки", тобто ні про що, "рускій мір" згадав про свої споконвічні землі від півострова Мангишлак до ковзанки Медео. І тільки в Україні традиційно "лад і спокій" 
17.01.22 | | Україна
Собаки можуть відрізнити мову від нісенітниці
Дослідники вперше продемонстрували, що нелюдський мозок може вловлювати різницю між різними мовами, а також між мовою і схожою на неї нісенітницею.
17.01.22 | | Наука
«Йордан у Львові» Юліана Дороша
Вікторія Садова
До свята Водохреща у мережі опублікують нещодавно віднайдений у США фільм «Йордан у Львові» галицького режиcера Юліана Дороша. У кадрі: освячення води, єпископ Іван Бучко, Кость Левицький та інші відомі львів’яни.
17.01.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.