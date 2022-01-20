В Україні виявили 18,5 тис. випадків ковіду, майже 3 тис. – на Франківщині.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 18 479 нових випадків коронавірусної хвороби, що на 75% більше, ніж найвищий показник минулого тижня. Добова статистика досягла найвищого рівня за два місяці – попередній максимум був 19 листопада (20 тис. захворювань). 

 

Динаміка захворювань на ковід (подобово)

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

 

Найбільшу кількість захворювань виявили в Івано-Франківській області – 2777 випадків, що є рекордом для Прикарпаття (попередній максимум – 1454, у листопаді).

 

На Львівщині виявили 1440 захворювань, у Києві – 1409, у Тернопільській області – 1145, у Сумській – 1137.

 

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

 

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 2151 особу.

 

За день зафіксували 131 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби.

 

Частка позитивних тестів на ковід у динаміці

 

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 799 382 особи.

 

Померло 98 843 людей.

 

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)

 

20.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Ще не все про Моцарта
Юлія Баір
Український Моцартів дискурс — Моцарта світового і Моцарта львівського — підтримала і продовжила передноворічна прем’єра «Моцарта і Сальєрі» у Львівському академічному духовному театрі «Воскресіння».
18.01.22 | | Штука
Святвечір: тут живе традиція
Маріанна Душар
Готуючись до Водохресного святвечора, маємо гарну нагоду подивитися на те, якими сьогодні є наші гастрономічні традиції.
18.01.22 | | Україна
Воскресіння після геноциду
Олеся Ісаюк
"І навіть якщо знищите усі наші свідоцтва, то навіть німі віття дерев, навіть наші побілілі кості розкажуть, у яких ми жили часах". Фентезі занурює в історію Окситанії – але чи все нам там аж таке невідоме? 
18.01.22 | | Галичина
Jethro Tull «Thick As A Brick»
Ілько ЛЕМКО
Незабаром півстолітній ювілей другого альбому Jethro Tull, щодо якого досі нема ясності: концептуальний він чи пародійний. Ясно лиш, що він кльовий
18.01.22 | | Минуле
Людина отримала серце свині
Американські медики вперше здійснили ксенотрансплантацію: пересадили людині генетично змінене серце тварини.
18.01.22 | | Наука
Не Казахстан
Юрко ТИМЧУК
Поки в Женеві, Брюсселі та Відні росіяни говорили з європейцями й американцями про "гарантії безпеки", тобто ні про що, "рускій мір" згадав про свої споконвічні землі від півострова Мангишлак до ковзанки Медео. І тільки в Україні традиційно "лад і спокій" 
17.01.22 | | Україна
Собаки можуть відрізнити мову від нісенітниці
Дослідники вперше продемонстрували, що нелюдський мозок може вловлювати різницю між різними мовами, а також між мовою і схожою на неї нісенітницею.
17.01.22 | | Наука
«Йордан у Львові» Юліана Дороша
Вікторія Садова
До свята Водохреща у мережі опублікують нещодавно віднайдений у США фільм «Йордан у Львові» галицького режиcера Юліана Дороша. У кадрі: освячення води, єпископ Іван Бучко, Кость Левицький та інші відомі львів’яни.
17.01.22 | | Штука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.