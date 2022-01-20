В Україні виявили 18,5 тис. випадків ковіду, майже 3 тис. – на Франківщині.

Упродовж минулої доби в Україні виявили 18 479 нових випадків коронавірусної хвороби, що на 75% більше, ніж найвищий показник минулого тижня. Добова статистика досягла найвищого рівня за два місяці – попередній максимум був 19 листопада (20 тис. захворювань).

Динаміка захворювань на ковід (подобово)

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер Міністерством охорони здоров'я.

Найбільшу кількість захворювань виявили в Івано-Франківській області – 2777 випадків, що є рекордом для Прикарпаття (попередній максимум – 1454, у листопаді).

На Львівщині виявили 1440 захворювань, у Києві – 1409, у Тернопільській області – 1145, у Сумській – 1137.

Динаміка захворювань на ковід (середнє за сім діб)

Минулої доби з підозрою на ковід шпиталізували 2151 особу.

За день зафіксували 131 смерть, спричинену ускладненнями від коронавірусної хвороби.

Частка позитивних тестів на ковід у динаміці

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 799 382 особи.

Померло 98 843 людей.

Динаміка поширення ковіду: порівняння тиждень до тижня (у разах)