Різдвяного ярмарку у Львові не буде. Будуть шопка, дідух і коляда.

Цього року Львів на Різдво традиційно оздобиться вже любленою містянами шопкою та чотириметровим дідухом, а на різних локаціях звучатиме коляда. Встановлять також і ялинку. Однак традиційного для міста різдвяного ярмарку вирішили не організовувати.

 

 

"Ми не можемо відмовлятися від традицій. Це насправді те, що хоче ворог, – щоб ми зупинилися і перестали жити, – каже керівниця управління туризму ЛМР Христина Лебедь. – Ми напрацювали чіткі критерії, за якими має будуватися святкування Різдва у Львові".

 

Передовсім ці критерії зумовлені питаннями безпеки, розумними обмеженнями щодо світла та звуку, коректності святкувань, а також чуйного ставлення до стану тих, хто перебуває у скорботі чи не готовий до святкувань.

 

Цьогоріч Львів матиме два символи Різдва – світло і традицію. А гаслом цьогорічного свята стане "Твоє Різдво у Львові".

 

"Світло може символізуватися через свічки, через ліхтарики чи лампадки. Тому що це про пам'ять про тих, хто не з нами, це про надію, про незламність. Минулого року в цей час ми були у блекауті, але кожен запалював свою свічку і мав надію на краще майбутнє", – пояснює Христина Лебедь.

 

Традицію планують показати через коляду – наразі управління разом зі Львівським скансеном спільно формують спеціальний колядник до свят, до якого ввійдуть 11 колядок.

 

"Частина з них є усім нам добре відомою, але частина маловідомих. Але саме ці маловідомі колядки будуть представлені з різних регіонів України. Таким чином ми хочемо показати, що традиції – це не те, що зберігається або народжене лише на Галичині чи на Західній Україні. Традиції Різдва – це традиції, які зібрані поколіннями з усіх куточків України, які ми продовжуємо плекати і поширювати між нами", – розповідає очільниця управління.

 

Такі колядники поширюватимуть безкоштовно між львів'янами та гостями міста, буде створена й електронна версія. Також у Львові створять імпровізовані варти, біля яких можна буде спільно співати колядки. Локації та розклад, де можна буде долучитися, оприлюднять згодом.

 

 

Головну міську шопку встановлять біля ратуші 22 грудня. Це буде та сама шопка, яка прикрашає площу Ринок вже 9 років поспіль, – через війну вирішили нічого не змінювати. 

 

Винесення 4-метрового дідуха відбудеться 24 грудня, його звично встановлять на площі Ангелів перед Гарнізонним храмом. Супроводжуватиметься дійство колядою. Наразі ж сніпки, із яких складається дідух, оновлюють у Львівському скансені та готують до свята.

 

Встановлять у Львові й новорічну ялинку. Дерево місту подарував мешканець Білогорщі пан Йосип. Ялинка має 14 метрів висоти, її задекорують прикрасами ще з 2018 року. Урочисте відкриття відбудеться вже у вівторок, 5 грудня. 

 

29.11.2023

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