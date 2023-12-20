У Коломиї встановили шопку із тубусів від снарядів, які передали з фронту "Едельвейси".

 

Замість різдвяної ялинки у Коломиї відкрили особливу різдвяну шопку. Персонажів нанесли на тубуси від снарядів та контейнерів від боєприпасів, які з фронту передали бійці з 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". Про це повідомив мер Коломиї Богдан Станіславський. 

 

 

"Ця шопка покликана нагадувати кожному з нас, що в Україні триває війна, яка повністю змінила наші життя, - каже міський голова Коломиї Богдан Станіславський. - Але одне залишається незмінне – наша віра: в Бога, в Збройні сили України та в перемогу".

 

Нагадаємо, що минулого року ялинку в Коломиї також не встановлювали, будучи переконаними, що під час війни це недоречно. 

 

20.12.2023

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