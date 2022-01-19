Парламент Казахстану скасував довічне головування Назарбаєва в Радбезі.

Утім в нього залишилося довічне право звертатися до народу Казахстану, державних органів та посадових осіб.

Назарбаєв і Токаєв

Депутати Мажилісу (нижньої палати парламенту) Казахстану на засіданні в середу, 19 січня, схвалили внесення поправок до чинного законодавства, згідно з якими скасовується довічне головування першого президента республіки Нурсултана Назарбаєва у Раді безпеки та Асамблеї народу Казахстану (АНК). Про це повідомив казахський інформаційений портал Informburo.kz з покликом на слова депутатки Мажиліса Сніжанни Імашевої.

«Ці поправки були внесені депутатами. Ви чудово знаєте, що ця подія, яка відбулася, що глава держави очолюватиме асамблею, про це сказав сам єлбаси [Нурсултан Назарбаєв] і Рада безпеки. Тому там нічого такого надординарного немає, щоб їх обговорювати. Це вже відбулося. Ці поправки були під час роботи комітету. Вони уточнюючі, редакційні», – пояснила Імашева.

Водночас вона запевнила, що в інших питаннях роль єлбаси залишається незмінною. «У названі законопроєкти внесені поправки відповідно до рішень, що вже відбулися. Поправки про те, що АНК і Раду безпеки очолює президент РК. У всьому іншому роль єлбаси в рамках законів залишається незмінною», – сказала вона.

Відповідно до закону «Про першого президента Республіки Казахстан – єлбаси», у Нурсултана Назарбаєва залишається довічне право «звертатися до народу Казахстану, державних органів та посадових осіб з ініціативами з найважливіших питань державного будівництва, внутрішньої та зовнішньої політики та безпеки країни. Перший президент також має право виступати перед парламентом та його палатами, на засіданнях уряду під час обговорення важливих для країни питань. Ініціативи щодо основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики держави узгоджуються з першим президентом».

81-річний Нурсултан Назарбаєв очолював Казахстан з 1989-го до 2019 року спершу як перший секретар ЦК компартії республіки, а з 1991 року як президент. У березні 2019 року він підписав указ про складання повноважень президента за власним бажанням. Його наступником на посаді глави держави став Касим-Жомарт Токаєв. Назарбаєв тоді зберіг за собою посади голови Ради безпеки країни, голови Асамблеї народу Казахстану, а також члена Конституційної ради Казахстану та голови партії «Нур Отан». У квітні 2021 Назарбаєв вирішив передати Токаєву повноваження керівника АНК. З решти вказаних посад Назарбаєва було усунуто під час заворушень у країні на початку січня.