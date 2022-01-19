Чинний президент Франції залишається впевненим фаворитом президентських перегонів.

Згідно зі свіжою соціологією, майже половина французів називає Макрона переможцем майбутніх виборів.

 

 

Президент Франції Емманюель Макрон залишається лідером опитувань громадської думки та головним фаворитом на майбутніх президентських виборах, що відбудуться у квітні 2022 року. Про це повідомляє французька газета Le Figaro.

 

Згідно з результатами опитування громадської думки, проведеного соціологічним центром Elabe на замовлення телеканалу BFMTV, менш як за три місяці до першого туру майже кожен другий француз (48 відсотків) назвав політика переможцем перегонів.

 

14 відсотків опитаних передбачають перемогу Валері Пекресса (Valérie Pécresse), кандидатки від партії «Республіканці», створеної експрезидентом Ніколя Саркозі. Такий же відсоток французів прогнозує перемогу лідерки Національного об'єднання, ультраправої політикині Марін Ле Пен. Лише шість відсотків вірять у перемогу кандидата від руху «Реконкіста», теж ультраправого політика Еріка Земмура (Éric Zemmour), а п'ять відсотків ставлять на перемогу ультралівого Жана-Люка Меланшона (Jean-Luc Mélenchon), кандидата від «Нескореної Франції». Решта кандидатів не набирає і трьох відсотків.

 

Варто зазначити, що й ультраправі Ле Пен зі Земуром, й ультралівий Меланшон виступають за вихід Франції з Європейської Унії та НАТО , а також за зближення з Росією.

 

Перший тур виборів президента Франції відбудеться 10 квітня цього року. Якщо ніхто з кандидатів не набере понад 50 відсотків голосів, то 24 квітня відбудеться другий тур.

19.01.2022

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