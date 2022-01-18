Кандидата в президенти Франції засудили до 10 тисяч євро штрафу.

Еріка Земмура звинуватили в ксенофобії та ображанні неповнолітніх міґрантів.

 

 

Паризький кримінальний суд у понеділок, 17 січня, засудив ультраправого кандидата в президенти Франції Еріка Земмура (Eric Zemmour) до штрафу на суму 10 тисяч євро. Про це повідомила французька газета Le Figaro. Його визнано винним у розпалюванні расової ненависті.

 

Підставою для позову стали слова політика, сказані ним у вересні 2020 року в етері телеканалу СNews. Земмур назвав дітей міґрантів, які приїхали без супроводу дорослих, «злодіями, вбивцями та ґвалтівниками». Він стверджував, що їх потрібно висилати з країни. 

 

Близько 30 правозахисних організацій, у тому числі Ліга прав людини (LDH), Міжнародна ліга проти расизму та антисемітизму (Licra) та SOS-Racisme, а також близько двадцяти рад департаментів подали скаргу проти публіциста за звинуваченням у «ескалації ненависті й ворожнечі» та «образі на расовому ґрунті». Прокуратура Франції визнала заяви Земмурв такими, що порушують допустимі рамки свободи висловлювання думок.

 

Таким чином, суд задовольнив клопотання обвинувачення, яке вимагало «сто днів штрафу»: по сто євро за кожен день. У разі невиплати штрафу кандидатові у президенти загрожує ув'язнення. До виплати 3000 євро штрафу засудили й телеканал CNews, як того вимагав державний обвинувач.

 

Сам Ерік Земмур на оголошення вироку не з'явився. Його також не було на засіданні суду у листопаді. На своїй сторінці в Twitter кандидат у президенти, відомий своїми ксенофобськими заявами про міґрантів та іноземців, поширив спеціальну заяву. У ній він назвав рішення суду «ідеологічно обумовленим та дурним».

 

«Ця система виробляє злочинні переконання промисловим способом. Необхідно терміново вигнати ідеологію із судів. Правда полягає в тому, що “бездоглядні неповнолітні мігранти” часто є повнолітніми та зовсім не бездоглядними. Їх характеризує незаконна присутність на нашій території та схильність до злочинності», — написав Земмур у цій заяві.

 

Адвокат політика Олів'є Пардо (Olivier Pardo) заявив, що має намір оскаржити вирок суду.

18.01.2022

До теми

Поширити
Збруч
Людина отримала серце свині
Американські медики вперше здійснили ксенотрансплантацію: пересадили людині генетично змінене серце тварини.
18.01.22 | | Наука
Не Казахстан
Юрко ТИМЧУК
Поки в Женеві, Брюсселі та Відні росіяни говорили з європейцями й американцями про "гарантії безпеки", тобто ні про що, "рускій мір" згадав про свої споконвічні землі від півострова Мангишлак до ковзанки Медео. І тільки в Україні традиційно "лад і спокій" 
17.01.22 | | Україна
Собаки можуть відрізнити мову від нісенітниці
Дослідники вперше продемонстрували, що нелюдський мозок може вловлювати різницю між різними мовами, а також між мовою і схожою на неї нісенітницею.
17.01.22 | | Наука
«Йордан у Львові» Юліана Дороша
Вікторія Садова
До свята Водохреща у мережі опублікують нещодавно віднайдений у США фільм «Йордан у Львові» галицького режиcера Юліана Дороша. У кадрі: освячення води, єпископ Іван Бучко, Кость Левицький та інші відомі львів’яни.
17.01.22 | | Штука
Не дивіться вниз
Віталій Портников
Імітатори, навіть коли вони становлять більшість, не здатні до творення. Їм доведеться покинути капітанський місток і більше ніколи, ніколи не повертатися на нього.
16.01.22 | | Дискурси
Генетичне підґрунтя відбитка пальців
Науковці ідентифікували гени, від яких залежить візерунок на кінчиках наших пальців.
16.01.22 | | Наука
Промінь світла у смутні часи
Данило Саєнко
Завжди прагну у всьому досягати стовідсоткової якості та довершеності й дуже ціную, що маю можливість захоплюватись чимось іншим, окрім академічної музики. Для мене важливий прояв універсальності.
15.01.22 | | Штука
Ундуля
Бруно Шульц
На нинішню соту річницю першої публікації першого літературного твору Бруно Шульца – його перший український переклад Світлани Бреславської
15.01.22 | | Минуле

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.