Кандидата в президенти Франції засудили до 10 тисяч євро штрафу.

Еріка Земмура звинуватили в ксенофобії та ображанні неповнолітніх міґрантів.

Паризький кримінальний суд у понеділок, 17 січня, засудив ультраправого кандидата в президенти Франції Еріка Земмура (Eric Zemmour) до штрафу на суму 10 тисяч євро. Про це повідомила французька газета Le Figaro. Його визнано винним у розпалюванні расової ненависті.

Підставою для позову стали слова політика, сказані ним у вересні 2020 року в етері телеканалу СNews. Земмур назвав дітей міґрантів, які приїхали без супроводу дорослих, «злодіями, вбивцями та ґвалтівниками». Він стверджував, що їх потрібно висилати з країни.

Близько 30 правозахисних організацій, у тому числі Ліга прав людини (LDH), Міжнародна ліга проти расизму та антисемітизму (Licra) та SOS-Racisme, а також близько двадцяти рад департаментів подали скаргу проти публіциста за звинуваченням у «ескалації ненависті й ворожнечі» та «образі на расовому ґрунті». Прокуратура Франції визнала заяви Земмурв такими, що порушують допустимі рамки свободи висловлювання думок.

Таким чином, суд задовольнив клопотання обвинувачення, яке вимагало «сто днів штрафу»: по сто євро за кожен день. У разі невиплати штрафу кандидатові у президенти загрожує ув'язнення. До виплати 3000 євро штрафу засудили й телеканал CNews, як того вимагав державний обвинувач.

Сам Ерік Земмур на оголошення вироку не з'явився. Його також не було на засіданні суду у листопаді. На своїй сторінці в Twitter кандидат у президенти, відомий своїми ксенофобськими заявами про міґрантів та іноземців, поширив спеціальну заяву. У ній він назвав рішення суду «ідеологічно обумовленим та дурним».

«Ця система виробляє злочинні переконання промисловим способом. Необхідно терміново вигнати ідеологію із судів. Правда полягає в тому, що “бездоглядні неповнолітні мігранти” часто є повнолітніми та зовсім не бездоглядними. Їх характеризує незаконна присутність на нашій території та схильність до злочинності», — написав Земмур у цій заяві.

Адвокат політика Олів'є Пардо (Olivier Pardo) заявив, що має намір оскаржити вирок суду.